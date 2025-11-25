Netflix estrena en diciembre la tercera entrega de una saga muy esperada por los fanáticos

El 12 de diciembre Netflix pondrá a disposición "Wake Up Dead Man: Un Misterio de Knives Out", una película comedia y misterio.

Falta poco para el mes de diciembre y Netflix ya tiene listos sus estrenos para el final del año. "Wake Up Dead Man: Un Misterio de Knives Out", llegará a la plataforma. Es la tercera entrega de la aclamada saga de misterio y comedia de Rian Johnson.

Netflix: de qué se trata “En una iglesia de pueblo con un oscuro pasado, el detective Benoit Blanc se une a un sacerdote joven y honesto para investigar un crimen que de tan perfecto parece imposible”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming sobre la película.

saga Netflix se llena de estrenos en diciembre. El 12 de diciembre la película estará disponible. En esta ocasión la producción promete elevar la intriga al enfrentar al detective Blanc, encarnado por Daniel Craig, en su caso más difícil hasta el momento.

En esta película Blanc se sumerge en una trama que parece desafiar toda lógica y razón. En esta ocasión el detective asumirá un caso que lo vincula a una comunidad religiosa y a un carismático sacerdote, Monseñor Jefferson Wicks (interpretado por Josh Brolin).

El punto de partida es un crimen enigmático: un hombre termina su sermón y, a la vista de todos, entra en una habitación sellada e "impenetrable", solo para aparecer muerto en el suelo apenas 30 segundos después. Este asesinato, inicialmente presentado como un milagro, obliga a Blanc a descifrar un "misterio sagrado e irresoluble", navegando una compleja red de secretos y tensiones latentes dentro de la congregación.