Netflix: la serie coreana de época con 6 episodios en donde 298 guerreros se enfrentan por un premio millonario

La mezcla perfecta entre Shogun y El juego del calamar que se está colando entre lo más visto de la plataforma.

La serie de Netflix que no te vas a querer perder.

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. Aquí los protagonistas son los samuráis, guerreros aristocráticos que sirvieron a los señores feudales hasta 1870 y eran conocidos por su destreza marcial.

Ellos darán vida a El último samurai de pie, una serie de Netflix con una historia sólida, varias subtramas integradas y que ofrece una mezcla atractiva de elementos históricos con otros de fantasía, sobre todo en las escenas de acción donde cientos de samurai deben enfrentarse para sobrevivir.

La historia comienza en 1878 cuando se despojó a los samurais de su privilegio y del derecho a portar armas. En ese contexto, una sociedad secreta organiza un juego, el koduku, donde la mayoría de los participantes son antiguos samuráis, ninjas, arqueros, expertos en otras disciplinas como la lanza y más.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - El último samurai de pie Tráiler Oficial Netflix Cada concursante recibe una tablilla y debe viajar de Kioto a Tokio a pie. Para ganar puntos debe sumar tablillas que solo se consiguen si eliminan a otros jugadores. Quienes lleguen al final deberán portar 30 fichas y el número de sobrevivientes no debe ser mayor a 9.

Mientras la serie muestra esta cacería sangrienta, también nos enseña otras subtramas como la de los poderosos que apuestan por sus guerreros favoritos o la del Ministerio del Interior y la Policía que no pueden encontrar al responsable de tal evento e inician una investigación para darle fin.