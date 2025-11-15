La verdadera razón de por qué los gatos adoran las cajas

Las cajas parecen ser superior a cualquier otro entretenimiento para los gatos, las razones detrás de ello.

Las cajas funcionan como un escondite perfecto donde los gatos pueden observar sin ser vistos. Foto: Archivo

No importa que tan bueno y caro sea el juguete que le compraste a tus gatos, ellos siempre preferirán la caja en la que vino. Esta obsesión de los felinos es tan común que se volvió casi un chiste entre los amantes de los animales. Pero detrás de este hábito hay razones científicas que explican por qué los gatos encuentran en las cajas un lugar irresistible.

Por qué las cajas los hacen sentir seguros Según especialistas en comportamiento felino, las cajas funcionan como un refugio. Los gatos son mascotas que buscan espacios donde puedan esconderse, observar y sentirse protegidos. Una caja les ofrece paredes rígidas, un espacio reducido y una sensación de aislamiento que disminuye el estrés.

Además, este comportamiento tiene un componente instintivo: sus antepasados buscaban cuevas pequeñas o espacios confinados para descansar sin exponerse a peligros. La caja, por más simple que sea, cumple ese mismo rol.

Los gatos encuentran en las cajas lugares seguros donde sentirse confiados Foto: Shutterstock Un objeto simple como una caja puede convertirse en el entretenimiento favorito de cualquier gato. Foto: Shutterstock Diversión en cuatro paredes de cartón Otra razón clave es la temperatura. Los gatos prefieren ambientes cálidos y las cajas de cartón ayudan a conservar el calor corporal. Para ellos, una caja no solo es un escondite, sino también un pequeño nido cómodo que les permite relajarse más rápido.

Por otro lado, el cartón estimula sus sentidos. Pueden arañar, morder y jugar con los bordes, lo que transforma la caja en un elemento de enriquecimiento ambiental ideal.