¿A dónde se van los gatos cuando se van de casa?

Los gatos son mascotas curiosas y aventureras que a veces deciden irse de casa por instinto o exploración, pero casi siempre saben cómo volver a su hogar.

Este comportamiento es común en muchos gatos. Foto: Shutterstock

Las personas que tienen gatos como mascotas más de una vez pueden haber pasado un susto cuando suelen desaparecer por horas o incluso días. En estos momentos es común preguntarse dónde están o que hacen. Lo cierto es que este comportamiento, tan común en los felinos, tiene explicación.

Aunque los gatos domésticos parecen muy apegados a su casa, el instinto explorador siempre los guía. Según expertos en comportamiento animal, suelen alejarse por curiosidad, por caza o para marcar territorio. En algunos casos, los machos no castrados también salen en busca de pareja.

Explorar, cazar o buscar pareja: las razones más comunes por las que un gato se va de casa. ¿Qué hacen los gatos durante sus escapadas? Un estudio realizado por la Universidad de Ciencias de la Vida de Noruega, que rastreó a 92 gatos con GPS, reveló que:

El 80% de los gatos no se aleja más de 50 metros de su casa .

Algunos se aventuran hasta 300 metros, pero son casos excepcionales.

Prefieren zonas con vegetación, patios ajenos, galpones, techos y lugares tranquilos donde puedan esconderse. ¿Por qué vuelven como si nada? Muchos gatos tienen una memoria espacial muy desarrollada, lo que les permite regresar a casa incluso después de varios días. Su comportamiento puede parecer indiferente, pero en realidad están siguiendo patrones de reconocimiento del entorno, olores y sonidos familiares.

Cómo evitar que se pierdan Los especialistas aconsejan colocarles collar con identificación o microchip y mantenerlos castrados para reducir el impulso de salir. También ayuda ofrecerles estímulos dentro del hogar, como rascadores, juguetes y acceso a ventanas seguras para evitar que se aburran.