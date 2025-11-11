Cinco señales de que tu gato confía plenamente en vos
Si tenés un gato como mascota, hay ciertas actitudes que pueden revelar cuánto te quiere y qué tan fuerte es el vínculo de confianza que construyó con vos.
Las personas que tienen un gato como mascota pueden afirmar que cada uno tiene un tipo de personalidad diferente o que establecen relaciones diversas con los humanos del hogar. Mientras algunos pueden parecer distantes o independientes, otros tienen formas más intensas de demostrar su cariño.
En este sentido, podemos encontrar en ambos polos comportamientos que indican que nuestro gato confía en nosotros. A continuación, cinco actividades que realizan los felinos para demostrar su confianza.
Se acuesta panza arriba
Esa postura es una de las más vulnerables en el mundo animal. Si tu gato se recuesta mostrando el abdomen, significa que se siente completamente seguro en tu presencia y no teme ningún peligro.
Duerme cerca tuyo o sobre vos
Los gatos eligen dormir donde se sienten protegidos. Si se acomoda en tu cama, tu sillón o directamente sobre tu regazo, es una señal clara de que confía en vos para descansar sin preocupaciones.
Te “habla” con maullidos suaves
Cuando un gato emite maullidos cortos o suaves al verte, está intentando comunicarse y mantener contacto contigo. Es una forma de saludo y afecto.
Tu gato te "amasa" con sus patitas
El clásico movimiento de “amasar” es un comportamiento heredado de cuando eran cachorros. Lo hacen solo con personas o lugares que asocian con comodidad y cariño.
Te lame o frota su cabeza contra vos
Los gatos tienen glándulas de olor en la cabeza. Cuando te frotan o te lamen, te están marcando como parte de su grupo familiar. Es su manera de decirte “sos de los míos”.