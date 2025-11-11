Cinco señales de que tu gato confía plenamente en vos

Las personas que tienen un gato como mascota pueden afirmar que cada uno tiene un tipo de personalidad diferente o que establecen relaciones diversas con los humanos del hogar. Mientras algunos pueden parecer distantes o independientes , otros tienen formas más intensas de demostrar su cariño.

En este sentido, podemos encontrar en ambos polos comportamientos que indican que nuestro gato confía en nosotros. A continuación, cinco actividades que realizan los felinos para demostrar su confianza .

Esa postura es una de las más vulnerables en el mundo animal. Si tu gato se recuesta mostrando el abdomen, significa que se siente completamente seguro en tu presencia y no teme ningún peligro.

MASCOTA Tocar la panza de los gatos puede no ser muy bueno para su bienestar Foto: SHUTTERSTOCK

Los gatos eligen dormir donde se sienten protegidos. Si se acomoda en tu cama, tu sillón o directamente sobre tu regazo, es una señal clara de que confía en vos para descansar sin preocupaciones.

Cuando un gato emite maullidos cortos o suaves al verte, está intentando comunicarse y mantener contacto contigo. Es una forma de saludo y afecto.

Tu gato te "amasa" con sus patitas

El clásico movimiento de “amasar” es un comportamiento heredado de cuando eran cachorros. Lo hacen solo con personas o lugares que asocian con comodidad y cariño.

Te lame o frota su cabeza contra vos

Los gatos tienen glándulas de olor en la cabeza. Cuando te frotan o te lamen, te están marcando como parte de su grupo familiar. Es su manera de decirte “sos de los míos”.