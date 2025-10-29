Mascota: cómo saber cuántos años tiene tu gato en términos humanos

Conocer cómo calcular la edad de tu mascota puede ayudarte a tomar mejores decisiones de cuidado para tu gato.

Calcular la edad de una mascota no es solo saber la fecha de su cumpleaños. Los felinos envejecen más rápidos que los humanos en sus primeros años de vida.

Gatos cachorros: cuáles son las edades Según expertos, los primeros dos años de vida de un gato equivalen aproximadamente a 24 años humanos. Mientras el primer año se considera equivalente a 15 años humanos y el segundo aporta 9 más. Esto puede significar que un gatito de 6 meses ya está entrando en la etapa de adolescente felino, con todos los cambios hormonales y de comportamiento que eso implica.

gatitos-almohada_1150-18085.jpg Los primeros dos años de vida de tu mascota felina equivalen a 24 años humanos. Foto: Archivo Edades en gatos adultos A partir del tercer año de vida de un gato, se equivale a unos 4 años humanos. Por ejemplo, un gato de 5 años tendría alrededor de 36 años en términos humanos, mientras que uno de 10 años ya sería considerado un adulto mayor con unos 56 años humanos.

Es importante tener en cuenta que este cálculo no es lineal. En muchos casos depende de la calidad de vida de la mascota. Igualmente, saber aproximadamente su edad nos permite ajustar los cuidados, la dieta y controles veterinarios.