Estos son los cuidados para un gato en temporada de frío

Si quieres que tu gato atraviese la temporada invernal feliz y lejos del veterinario, hay una serie de cuidados básicos y sencillos que debes aplicar.

Mientras nosotros estamos resguardados, nuestro gato también nos necesita más que nunca. El frío trae riesgos específicos para ellos, desde la posibilidad de enfermarse hasta situaciones que ponen en peligro su vida. Como dueños responsables, es nuestra tarea anticiparnos a estos problemas.

Con algunos ajustes simples en la rutina, podemos garantizarle a nuestro amigo bigotudo un invierno tan acogedor como saludable. Hay que desterrar la idea de que los gatos son autosuficientes ante el clima. Suelen buscar fuentes de calor, y es ahí donde se meten en problemas. Por eso, la principal recomendación es convertir el hogar en su fortaleza inexpugnable.

Que el frío se quede afuera La regla número uno es la más estricta: durante los meses más fríos, no permitas que tu felino salga de casa. Al mantenerlo como un "gato de interior", le ofreces un refugio constante contra las bajas temperaturas y la humedad. Un gato que no sale está a salvo de muchas amenazas, y esto va más allá del clima. Lo proteges de las peleas territoriales con otros animales, del riesgo de ser atropellado, de comer algo tóxico en la calle o, peor, de extraviarse.

gato-marron_0.jpg El calor es un imán, y ellos lo saben. Por eso, un felino puede intentar acurrucarse en lugares muy peligrosos, como al lado de estufas o, si vive en un garaje, ¡dentro del motor de un auto! Un motor recién apagado retiene calor, y es un lugar tentador para dormir, con un riesgo mortal al encenderse. Para evitar estas búsquedas peligrosas, el consejo es simple: ofrécele un santuario de calor. Prepara su cama o transportadora con una manta extra, toallas suaves. Un rincón cálido, seguro y cómodo dentro de casa siempre ganará.

La Higiene es la Mejor Medicina Un punto que muchos pasan por alto es la higiene del arenero. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. A los gatos les gusta la pulcritud. Si el arenero está sucio, pueden decidir no usarlo. Retrasar las evacuaciones por falta de limpieza puede provocar graves problemas urinarios. Mantener la caja de arena impecable es crucial. Es una medida sencilla que previene enfermedades serias y mantiene a tu gato feliz de usar su baño.