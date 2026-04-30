Revelan un vínculo genético entre los Golden Retriever y la salud mental humana
Un estudio genético halla lazos entre el comportamiento de los Golden Retriever y la salud mental humana.
En el marco del Día del Animal, un hallazgo científico ha captado la atención del mundo: una investigación internacional publicada en la revista PNAS confirmó que el comportamiento de los Golden Retriever y la salud mental humana comparten raíces genéticas profundas. El estudio, liderado por la Universidad de Cambridge, demuestra que el bienestar emocional de ambas especies está más conectado de lo que se creía.
Los detalles del mayor estudio genético canino
Esta investigación marca un hito al ser el estudio de asociación de genoma completo (GWAS) más grande realizado en una sola raza, analizando a más de 1.000 Golden Retrievers. Utilizando el sistema estandarizado C-BARQ, los científicos evaluaron 14 rasgos de conducta y descubrieron:
- Identificación clave: Se hallaron 12 regiones del genoma vinculadas al miedo, la agresividad y la facilidad de entrenamiento.
- Herencia genética: Se determinó que estas conductas tienen una base hereditaria que varía entre el 5% y el 69%, según el rasgo.
Genes espejo: ¿Qué compartimos con ellos?
Lo más impactante del informe es la conservación genética entre especies. Al comparar los datos, se descubrió que 12 de los 18 genes candidatos identificados en los perros también están presentes en rasgos psiquiátricos o cognitivos de los humanos.
Dos ejemplos claros de esta conexión son:
- Gen PTPN1: Vinculado a la agresividad hacia otros perros en caninos, mientras que en humanos se relaciona con la inteligencia y el trastorno depresivo mayor.
- Gen ROMO1: Asociado a la facilidad de aprendizaje (entrenabilidad) en los perros, y conectado con el rendimiento cognitivo y la irritabilidad en nuestra especie.
Un cambio de paradigma para veterinarios y dueños
La conclusión fundamental de este estudio marca un antes y un después en la forma en que entendemos a nuestras mascotas. Al confirmarse que existen mecanismos genéticos y moleculares compartidos entre perros y humanos, la ciencia ratifica que las emociones caninas no son tan distintas a las nuestras.
Este hallazgo propone un cambio de mirada en niveles clave:
- Más empatía, menos etiquetas: Comportamientos que a veces los dueños consideran "indeseables" o "malas conductas" , como el miedo extremo o la agresividad, podrían tener una base biológica similar a la ansiedad o la depresión humana. Esto invita a dejar de ver al perro como "rebelde" y empezar a verlo como un ser que puede estar sufriendo un desequilibrio emocional.
- El perro como "espejo" biológico: Al compartir vías neurobiológicas conservadas a lo largo de la evolución, lo que aprendemos de la genética del Golden Retriever nos ayuda directamente a priorizar genes de interés para entender mejor la salud mental humana.