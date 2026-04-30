Revelan un vínculo genético entre los Golden Retriever y la salud mental humana

En el marco del Día del Animal, un hallazgo científico ha captado la atención del mundo: una investigación internacional publicada en la revista PNAS confirmó que el comportamiento de los Golden Retriever y la salud mental humana comparten raíces genéticas profundas. El estudio, liderado por la Universidad de Cambridge, demuestra que el bienestar emocional de ambas especies está más conectado de lo que se creía.

Esta investigación marca un hito al ser el estudio de asociación de genoma completo (GWAS) más grande realizado en una sola raza, analizando a más de 1.000 Golden Retrievers. Utilizando el sistema estandarizado C-BARQ, los científicos evaluaron 14 rasgos de conducta y descubrieron:

Lo más impactante del informe es la conservación genética entre especies. Al comparar los datos, se descubrió que 12 de los 18 genes candidatos identificados en los perros también están presentes en rasgos psiquiátricos o cognitivos de los humanos .

Un estudio de Cambridge revela que los Golden Retriever y los humanos comparten genes de salud mental. Foto: Archivo

Un cambio de paradigma para veterinarios y dueños

La conclusión fundamental de este estudio marca un antes y un después en la forma en que entendemos a nuestras mascotas. Al confirmarse que existen mecanismos genéticos y moleculares compartidos entre perros y humanos, la ciencia ratifica que las emociones caninas no son tan distintas a las nuestras.

Este hallazgo propone un cambio de mirada en niveles clave: