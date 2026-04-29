La historia del Día del Animal que emociona a miles cada 29 de abril

No es una fecha más. El Día del Animal en Argentina despierta cariño, conciencia y miles de mensajes en redes sociales cada 29 de abril. Perros, gatos, caballos y aves ocupan un lugar central en millones de hogares, pero esta celebración tiene un origen mucho más profundo. La fecha nació para homenajear la lucha por los derechos de los animales y recordar la importancia de cuidarlos todos los días.

En Argentina, el Día del Animal se festeja cada 29 de abril en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, abogado y pionero en la defensa animal. Fue uno de los impulsores de la primera Ley Nacional de Protección de Animales y presidió durante años la Sociedad Protectora de Animales. Falleció el 29 de abril de 1926 y, desde entonces, esa fecha quedó marcada en el calendario argentino.

Albarracín dedicó gran parte de su vida a combatir el maltrato animal. Su trabajo ayudó a frenar prácticas crueles que eran comunes a fines del siglo XIX y principios del XX. Gracias a su lucha, Argentina avanzó en normas que protegían a los animales del abandono, la violencia y el uso abusivo en distintas actividades.

Con el paso de los años, el Día del Animal se transformó en mucho más que una efeméride escolar. Hoy existen campañas de adopción, jornadas veterinarias, actividades solidarias y eventos organizados por refugios y asociaciones protectoras en distintas provincias del país.

mascotas1 Argentina figura entre los países con mas perros del mundo.

La relación entre las personas y los animales también cambió. Según datos de consultoras privadas y organizaciones veterinarias, más del 70% de los hogares argentinos tiene mascotas. Perros y gatos ocupan un lugar afectivo fuerte y son considerados parte de la familia por millones de personas.

Además del cariño, especialistas remarcan que convivir con animales ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de soledad. En niños y adultos mayores, el vínculo con mascotas mejora el estado de ánimo y fortalece hábitos diarios.

El Día del Animal también funciona como un llamado de atención. Cada año miles de perros y gatos siguen abandonados en las calles argentinas. Por eso, protectoras y veterinarios insisten con la adopción responsable, la castración y el cuidado diario.