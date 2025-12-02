En Netflix: la película romántica y explosiva que nadie mira sin tomar partido

Disponible en Netflix, esta película propone una historia intensa, minimalista y cargada de tensión que divide opiniones.

Netflix tiene una película en su catálogo que algunos la toman como una gran joya. Se trata de Malcolm & Marie, una película que es todo lo contrario a una película romántica tradicional. Estrenada en pleno contexto de pandemia, esta producción en blanco y negro se convirtió rápidamente en una de las más comentadas del catálogo por su intensidad, su crudeza y sus diálogos filosos.

La historia se centra en una sola noche. Malcolm, un director de cine en ascenso, vuelve a su casa luego del estreno de su última película junto a Marie, su pareja. Lo que comienza como una charla aparentemente trivial se transforma en una discusión profunda, emocional y sin anestesia sobre el amor, el ego, el reconocimiento y las heridas del pasado.

Una película que se apoya en actuaciones potentes Uno de los grandes aciertos del film es su elenco reducido a solo dos personajes. Zendaya y John David Washington sostienen la trama con actuaciones intensas, teatrales y por momentos agotadoras, pero justamente ahí radica su fuerza.

La cámara los sigue de cerca, sin respiro, potenciando cada reproche, cada silencio y cada gesto. No hay subtramas, no hay distracciones. Todo gira alrededor de la relación y de un conflicto que se vuelve cada vez más incómodo para el espectador.

Dirigida por Sam Levinson, creador de Euphoria, la película dividió aguas desde su estreno. Algunos la destacan como una radiografía honesta de las parejas modernas; otros la critican por su tono confrontativo y su carga emocional constante.