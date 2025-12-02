Netflix: el misterio sobre 008 en la última temporada de Stranger Things

Desde el 26 de noviembre están disponibles los primeros cuatro capítulos de la última temporada de la serie en Netflix.

El pasado 26 de noviembre, Netflix estrenó la última temporada de Stranger Things, muy esperada por los fanáticos de la serie. El último capítulo recién podrá verse el 31 de diciembre porque la producción decidió estrenar los episodios en fechas distintas.

Netflix y los misterios de la serie Los primeros cuatro capítulos están disponibles en Netflix. En esta temporada, aparece de nuevo Ocho (008) con el nombre de Kali Prasada, que es una de las niñas que crecieron bajo los experimentos del Laboratorio de Hawkins.

La niña 008 forma parte del programa del que surgió Eleven (Once). Este personaje se destaca por su capacidad de crear ilusiones mentales que terminan afectando la percepción de otras personas. Kali sobrevivió a los experimentos y se unió a un grupo de jóvenes que buscan venganza.

portada stranger things (1) Netflix. La última temporada es imperdible. La última aparición de 008 fue en el capítulo siete de la segunda temporada cuando Once va a Chicago a buscar respuestas sobre su origen y se reencuentran. Ocho la quiere convencer de que se una a la causa, pero Eleven regresa con sus amigos.

La aparición de este personaje en la última temporada fue confirmada por los fanáticos de la serie.