Netflix: el actor Daniel Craig regresa con una película de misterio que nadie vio venir y está por estrenar

La película incluye a varias estrellas en su elenco y ya cuenta con una buena puntuación en varias plataformas.

Netflix sigue apostando por una de sus franquicias cinematográficas y estrenará la tercera película de Puñales por la espalda el 12 de diciembre. La plataforma de streaming llamó a los mejores de la industria cinematográfica para dar vida al film de suspenso y misterio dirigida por Rian Johnson.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery presenta un asesinato que el detective Baenoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, tiene que resolver y una larga lista de sospechosos lo confunden. Según Netflix, esta película mostrará el misterio más difícil de resolver para Blanc y no tiene nada que ver con las dos entregas anteriores.

Punales-por-la-Espalda-De-entre-los-Muertos-fecha-de-estreno La película que Netflix está por estrenar. Archivo. Daniel Craig es acompañado por Josh O´Connor, Cailee Spaeny, Glenn Close, Jeremy Renner, Josh Brolin, Andrew Scott, Mila Kunis, Thomas Haden Chruch y Kerry Washington. El director fue muy reservado con su reparto y la única pista que tenemos es que la trama de la película está inspirada en las novelas de misterio británicas clásicas.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - Puñales Por La Espalda De Entre Los Muertos Tráiler Oficial Netflix España El tráiler no deja ver cuál es el enemigo ni las relaciones de los personajes. Esto se debe a que la película es una whodunnit, un subgénero del misterio que Johson alabó en su cuenta de X (Twitter) y que está centrado en resolver un crimen, donde se oculta la identidad del culpable hasta el final, presentando a todos los personajes y pistas antes del final.