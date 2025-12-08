Netflix: el actor Daniel Craig regresa con una película de misterio que nadie vio venir y está por estrenar
La película incluye a varias estrellas en su elenco y ya cuenta con una buena puntuación en varias plataformas.
Netflix sigue apostando por una de sus franquicias cinematográficas y estrenará la tercera película de Puñales por la espalda el 12 de diciembre. La plataforma de streaming llamó a los mejores de la industria cinematográfica para dar vida al film de suspenso y misterio dirigida por Rian Johnson.
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery presenta un asesinato que el detective Baenoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, tiene que resolver y una larga lista de sospechosos lo confunden. Según Netflix, esta película mostrará el misterio más difícil de resolver para Blanc y no tiene nada que ver con las dos entregas anteriores.
Te Podría Interesar
Daniel Craig es acompañado por Josh O´Connor, Cailee Spaeny, Glenn Close, Jeremy Renner, Josh Brolin, Andrew Scott, Mila Kunis, Thomas Haden Chruch y Kerry Washington. El director fue muy reservado con su reparto y la única pista que tenemos es que la trama de la película está inspirada en las novelas de misterio británicas clásicas.
No te pierdas el tráiler de la película
El tráiler no deja ver cuál es el enemigo ni las relaciones de los personajes. Esto se debe a que la película es una whodunnit, un subgénero del misterio que Johson alabó en su cuenta de X (Twitter) y que está centrado en resolver un crimen, donde se oculta la identidad del culpable hasta el final, presentando a todos los personajes y pistas antes del final.
Sobre el título de la película, el director aclaró que cambió el de la tercera entrega porque no concuerda con la trama. Podrán notar que los nombres en inglés de las anteriores llevan “Puñales por la espalda” , lo que da pequeñas pistas sobre lo que ocurre en el film. Sin embargo, la tercera película da un giro rotundo que procura mantenerse oculto hasta el final.