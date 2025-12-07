La película futurista de Netflix que te volará la cabeza

La película de ciencia ficción en Netflix que fusiona hackers con superhéroes y además actúa una actriz de Juego de Tronos.

Netflix presenta iBoy, una loca película que da un giro a la ciencia ficción. La trama presenta a un adolescente ordinario que, tras un violento asalto, despierta con una conexión inquietante a la era digital. Acá vale el renacimiento y la venganza en un mundo hiperconectado.

Una película sobre la venganza El protagonista es Tom, un chico de dieciséis años con una vida sin mayores sobresaltos. Su existencia cambia drásticamente luego de un violento encontronazo con matones. Tras el ataque, pequeños fragmentos de su teléfono celular quedan alojados en su cerebro. El violento incidente lo deja en un estado de coma con un futuro incierto.

película 2 Tom despierta en el hospital, notando una extraña transformación en sí mismo. El material tecnológico en su cabeza le otorga un conjunto de superhabilidades inusuales. Ahora tiene el poder de controlar aparatos y dispositivos eléctricos a su antojo. Este nuevo e inesperado don lo convierte en una máquina de justicia digital.