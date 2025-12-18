Berisso: detuvieron a un hombre tras golpear a su pareja y herir a su suegro cuando intentó defenderla

Un hombre de 30 años fue detenido en la ciudad de Berisso luego de un episodio de violencia ocurrido durante la madrugada del miércoles. Según se informó, el sujeto atacó a su pareja y apuñaló a su suegro cuando intentó intervenir para protegerla.

El hecho se registró en la calle 26 entre 158 y 159. La Policía acudió al lugar tras una llamada que alertó sobre una mujer que pedía ayuda a gritos en esa cuadra. Una vez allí, encontraron a una mujer de 34 años y a su padre, de 62, con lesiones de consideración. El agresor, por su parte, ya no se encontraba en la vivienda.

De acuerdo con testimonios citados en el medio local 0221, la situación se originó luego de una discusión entre la pareja , que derivó en agresiones físicas contra la mujer. En ese contexto, el padre de la víctima intentó defenderla y resultó herido con un arma blanca.

Ante la gravedad del cuadro, se solicitó la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias. El SAME asistió a ambas personas en el lugar y logró estabilizarlas. No obstante, el estado de salud del herido presentó una complicación posterior, lo que motivó un nuevo traslado en ambulancia.

Según indicaron fuentes oficiales, el padre de la víctima sufrió una descompensación y fue derivado al Hospital Larrain, donde permanece internado, estable y bajo control médico. La mujer también recibió atención sanitaria por las lesiones sufridas durante el ataque.

Mientras se desarrollaba la asistencia médica, la policía implementó un operativo cerrojo en la zona con el objetivo de localizar al presunto agresor, quien se había retirado del lugar tras el ataque. El despliegue incluyó recorridas por el barrio y la identificación de posibles sitios de resguardo.

Finalmente el procedimiento dio resultado y, tras las tareas de búsqueda, los efectivos lograron ubicar al sospechoso. El hombre fue detenido sin que se registraran incidentes y trasladado a una dependencia policial de la jurisdicción.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y aguarda la imputación formal. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 y del Juzgado de Garantías N° 2, que intervienen en la investigación del hecho.