"Me voy a ir al infierno": son hermanos, tuvieron hijos y piden cambiar la ley para poder casarse

Tras hacer público su vínculo y formar una familia con dos hijos, una pareja de hermanos impulsa un reclamo legal en España que causó polémica.

Una polémica historia en España reactivó un debate luego de la viralización de la historia de Ana y Daniel Parra. Ambos son hermanos por parte de su padre, están en pareja desde hace algunos años y formaron una familia con dos hijos. Ella hizo público su vínculo, recibió un fuerte rechazo y ahora impulsa un pedido judicial para modificar el Código Civil.

Su historia se convirtió en uno de los casos más debatidos en redes sociales y medios de comunicación en España. Ambos son hermanos por parte de padre y mantuvieron durante casi una década una relación en secreto antes de hacerla pública. En los últimos días, el tema volvió a instalarse tras su publicación, donde ella reflexionó sobre los juicios morales y las críticas que reciben desde que su vínculo se hizo conocido.

Allí, Ana cuestionó los mandatos sociales y respondió a los comentarios de odio que, según relató, se repiten de manera constante. “Siempre hay alguien dispuesto a decirte cómo deberías vivir, a quién amar y qué está ‘bien’ o ‘mal’”, escribió. La frase “me voy al infierno” se viralizó rápidamente y volvió a poner el foco en una historia que interpela a la sociedad y al marco legal vigente.

Un vínculo que busca cambiar el Código Civil en España La relación entre ambos comenzó de jóvenes, cuando ella tenía 17 años y él 20. Ambos crecieron en familias distintas, pero luego de que ella decidiera buscar a su padre, descubrió que tenía un hermano, a quien contactó a través de Facebook.

Las conversaciones iniciales derivaron en encuentros presenciales y, con el paso del tiempo, en una relación afectiva. “Nunca sentimos esa hermandad de hermanos”, explicó. Aun así, el miedo al rechazo social los llevó a mantener el romance en privado durante años. Luego de varios años de relación, tuvieron dos hijos, un dato que intensificó el debate público por los riesgos en la salud que conlleva.