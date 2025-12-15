Tras el sismo de magnitud 7,5, Japón desactiva el alerta especial por "megaterremoto"

Las autoridades meteorológicas de Japón advirtieron que la actividad sísmica continúa y pidieron no bajar la guardia.

El fuerte sismo del 8 de diciembre dejó decenas de heridos y generó alertas excepcionales en el norte del archipiélago.

Las autoridades meteorológicas de Japón levantaron este martes el alerta por megaterremoto que regía en el norte del territorio desde hacía una semana, tras el fuerte terremoto de magnitud 7,5 registrado el pasado 8 de diciembre. A pesar de la decisión, los organismos oficiales instaron a la población a mantenerse atenta ante la persistente actividad sísmica en la región.

El sismo tuvo su epicentro frente a la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, sobre el océano Pacífico. En esa zona, el temblor alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa, que mide la intensidad del movimiento en superficie y su potencial destructivo.

Como consecuencia del terremoto, al menos 33 personas resultaron heridas, mientras que se registraron daños menores en distintas localidades del norte del país.

terremoto Japón efe El terremoto en Japón desató una serie de alertas. EFE Alerta de tsunami y seguimiento permanente Tras el movimiento telúrico, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó un alerta de tsunami para sectores del norte y noreste del archipiélago, donde se observaron olas de hasta 70 centímetros de altura. Posteriormente, el organismo emitió una advertencia excepcional ante la mayor probabilidad de un megaterremoto, con una magnitud superior a 8, vinculado a las placas tectónicas de la región.

Esa alerta especial, que exhortaba a la población a preparar suministros de emergencia y rutas de evacuación, venció en la medianoche del lunes al martes. Sin embargo, la JMA aclaró que su levantamiento no implica que el riesgo haya desaparecido y recomendó asegurar muebles, verificar centros de evacuación y mantenerse informados.