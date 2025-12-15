Gabriel Boric y José Kast iniciaron la transición presidencial en Chile con un encuentro "constructivo" en La Moneda

El Palacio de La Moneda fue escenario este lunes del primer encuentro oficial entre Gabriel Boric y José Kast , marcando el inicio formal del proceso de transición de gobierno en Chile. La reunión se desarrolló en un clima que ambas partes describieron como "constructivo" y "respetuoso", pese a las profundas diferencias ideológicas que separan al presidente saliente de izquierda y al mandatario electo de ultraderecha.

El presidente saliente destacó el tono del diálogo y agradeció públicamente la disposición del mandatario electo. "Agradezco a José Antonio Kast y su equipo de colaboradores por la disposición y contribución al clima positivo en el que se desarrolló esta reunión. Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación ", expresó Boric a través de su cuenta en la red social X.

El jefe de Estado enfatizó la importancia de la continuidad institucional por encima de las diferencias políticas: "Es muy importante, chilenos y chilenas, tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático".

Boric también reflexionó sobre el carácter temporal del ejercicio del poder: "Quienes hoy día habitamos el Palacio de La Moneda somos aves de paso, también lo serán los que vengan y cada uno de nosotros construye sobre lo que han hecho quienes nos antecedieron".

El presidente electo calificó la reunión como "muy positiva" y destacó su carácter republicano. "Fue una reunión muy republicana en el sentido amplio de la palabra para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el entrante", señaló ante la prensa.

Kast detalló que mantuvieron "una conversación personal muy importante" sobre el funcionamiento del Estado y las situaciones complejas que podrían requerir abordaje coordinado. También insistió en su propuesta de conformar un "gobierno de emergencia" que se traduzca en acuerdos amplios en áreas como seguridad, salud y vivienda.

"Tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios en los que habrá acuerdos, porque hay situaciones que afectan de forma transversal", afirmó el mandatario electo.

¿Qué temas se abordaron durante la reunión?

Según explicó Boric, durante el encuentro se trataron aspectos centrales del funcionamiento del Ejecutivo, la situación general del país y la agenda legislativa, además de los pasos necesarios para garantizar una transición ordenada.

El presidente saliente subrayó que "hay muchas políticas que, independiente de quien gobierne, tienen que seguir funcionando", tema que fue conversado "en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras".

¿Cuándo asumirá José Antonio Kast la presidencia?

La transición culminará el próximo 11 de marzo, fecha en que José Antonio Kast asumirá formalmente la presidencia de Chile. Kast, fundador del Partido Republicano, se impuso con el 58,16% de los votos en la segunda vuelta electoral frente a la candidata de la izquierda y el centro, Jeannette Jara.

¿Cuál será el primer viaje internacional de Kast como presidente electo?

Este martes, Kast realizará su primer viaje al exterior como presidente electo con destino a Buenos Aires, donde será recibido por el mandatario argentino Javier Milei. El chileno ha manifestado afinidad política con Milei y habló de "sueños compartidos" entre ambos líderes.