Quién es el funcionario de Luis Caputo que podría ser el ministro de Economía de José Kast en Chile

Horas después de su victoria en el balotaje chileno, José Kast ya genera especulaciones sobre la conformación de su equipo económico. Entre los nombres que circulan con mayor fuerza figura el de José Luis Daza , actual viceministro de Economía argentino y hombre de confianza de Luis Caputo .

El mandatario electo trasandino viajará mañana a Buenos Aires para mantener un encuentro con Javier Milei , en lo que será su primer contacto bilateral tras el triunfo electoral.

José Luis Daza es el secretario de Política Económica de Argentina, posición que en el organigrama del Palacio de Hacienda equivale a un viceministro. Forma parte del círculo más cercano a Luis Caputo desde septiembre de 2024, cuando asumió en reemplazo de Joaquín Cottani.

El viceministro tuvo un papel fundamental en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos durante las últimas semanas, previo a la confirmación del swap por USD 20.000 millones. También participó en las gestiones para que Argentina acceda a USD 20.000 millones adicionales de financiamiento garantizados mediante algún tipo de put o instrumento financiero, en coordinación con bancos internacionales.

Economista de profesión, Daza trabajó en el equipo de macroeconomía del banco JP Morgan y conoció a Caputo en Nueva York durante los años 90, cuando ambos desempeñaban funciones en esa entidad financiera. Nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, participó en la creación del índice que actualmente mide el riesgo país de forma diaria .

¿Qué dice la prensa chilena sobre Daza como candidato a ministro?

El diario La Tercera publicó este lunes un artículo detallando los principales candidatos para integrar el gabinete de Kast. Aunque menciona en primer lugar a Jorge Quiroz, quien fue el encargado de elaborar el discurso económico del candidato victorioso, señala que José Luis Daza es "la principal carta" para ocupar el ministerio de Hacienda, ubicado en Teatinos 120, según fuentes cercanas a los republicanos.

Cuatro años atrás, durante la campaña presidencial anterior de Kast, ese lugar como principal asesor económico había correspondido precisamente a Daza.

¿Cómo reaccionó Daza ante el triunfo de Kast?

Tras conocerse la victoria electoral, Daza felicitó al presidente electo a través de X: "Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente", escribió el funcionario argentino.

¿Qué opinión tiene Daza sobre la economía chilena?

A fines de noviembre, durante un evento del Instituto Libertad y Desarrollo en la capital chilena, Daza diagnosticó que el principal problema de la economía de ese país es "micro" y está relacionado con la necesidad de destrabar permisos de inversiones. En esa misma ocasión, respaldó a Jorge Quiroz como candidato para liderar el equipo económico: "El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico", afirmó según consignó La Tercera.

¿Qué vínculos internacionales tiene Daza?

El funcionario mantiene buena relación con fondos de inversión de Wall Street y un sólido vínculo con técnicos del Fondo Monetario Internacional. Además, conoce a Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, de la época en que él trabajaba en el fondo QFR y Bessent en el de George Soros.