Javier Milei pone en juego el Presupuesto 2026 en la primera sesión extraordinaria

La Cámara baja tratará el Presupuesto 2026, reformas tributarias y un nuevo marco de estabilidad fiscal impulsado por Milei para la segunda mitad de su mandato.

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles el recinto para celebrar la primera sesión extraordinaria del año, en la que se abordará un paquete clave de iniciativas impulsadas por Javier Milei.

El eje central de la sesión será el debate del proyecto de Presupuesto 2026, que marcará la primera vez que el Gobierno libertario habilita formalmente la discusión de la denominada “ley de leyes”, luego de haber prorrogado en dos oportunidades el Presupuesto 2023.

Se ponen en marcha las sesiones extraordinarias El oficialismo espera que la iniciativa llegue al recinto con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, y que comenzará a tratarlo este martes al mediodía.

La sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Además del Presupuesto, el temario incluye el proyecto de reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario (conocido como de “Inocencia Fiscal”) que obtendría dictamen este martes en un plenario convocado para las 15, y la iniciativa que establece un marco jurídico-institucional permanente destinado a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda, presentada junto con el presupuesto el 15 de septiembre pasado.

El Gobierno comienza a debatir reformas fiscales Este último proyecto fija reglas estrictas de disciplina fiscal, donde obliga a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario, prohíbe expresamente la sanción de leyes con impacto fiscal negativo sin financiamiento y establece ajustes automáticos ante desvíos durante la ejecución, con recortes prioritarios en partidas no protegidas por ley y la obligación del jefe de Gabinete de informar al Congreso en un plazo de cinco días. También impone límites al Poder Legislativo, al exigir informes de impacto presupuestario para toda iniciativa que implique mayores gastos.