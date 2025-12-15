Qué piensan los argentinos de una posible intervención en la AFA en pleno cruce del Gobierno con Chiqui Tapia

Con el Gobierno de Javier Milei en plena cruzada contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus máximos dirigentes, Claudio 'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino, una encuesta midió la temperatura de la opinión pública sobre la máxima entidad del fútbol argentino y su titular, y evaluó que una mayoría de los consultados apoyaría una intervención sobre el organismo.

Los datos, publicados en el último estudio de la consultora Pulso Research, determinaron que el 45,2% de los más de 2.000 casos recabados de manera online tiene una percepción mala o muy mala de la gestión del 'Chiqui' Tapia, con un predominio de un 28,9% que cree que esta es muy negativa. Así, solo el 21,5% tiene una visión favorable del dirigente , mientras que un 32,9% se abstuvo de contestar.

En ese sentido, el estudio buscó averiguar qué tanto incidió en la concepción sobre Tapia el episodio denominado como "Central Gate", a partir de la entrega del título de Campeón de Liga -un galardón que no estaba previsto al inicio del torneo- a Rosario Central por haber finalizado el año como el equipo con más puntos en la tabla anual.

De acuerdo a la encuesta, un 23,1% de los participantes cambió su opinión sobre el conductor de la AFA tras lo ocurrido y en el 51% de los casos fue para peor. Del 37,6% de los consultados que no cambiaron de perspectiva tras la polémica, el 50,5% ya tenía una visión negativa de la AFA contra un 39% que mantuvo su opinión positiva.

En ese marco, ante las especulaciones sobre una posible intervención de la máxima entidad de fútbol argentino por parte del Gobierno nacional , la encuesta reveló que un 37,9% apoyaría la medida (con un 19,6% muy de acuerdo y un 18,4% de acuerdo) contra un 34,3% que la rechazaría (14% muy en desacuerdo y un 20,4% en desacuerdo). El 27,6% restante prefirió no opinar.

Por último, haciendo foco en la gran rivalidad que surgió a partir de la disputa entre Estudiantes de La Plata con la AFA, la encuesta comparó la imagen de Claudio Tapia con el presidente del 'Pincha', Juan Sebastián Verón.

De acuerdo al estudio, el exfutbolista de la Selección Argentina tiene una valoración positiva del 42,7% de los encuestados, con tan solo un 16,6% de imagen negativa y un 40,7% restante que no tiene una opinión formada al respecto. En el caso de Tapia, las cifras se desploman al 22,7% de imagen positiva y ascienden al 46,2% de rechazo, con un desconocimiento de 31,1% de los consultados.

El Gobierno avanza contra la AFA

En medio de la dura caída en la imagen de Claudio Tapia y la AFA, el Gobierno decidió avanzar este lunes de la mano de la senadora Patricia Bullrich con una durísima presentación ante el tribunal de ética de la Conmebol para denunciar a la conducción del máximo organismo de fútbol argentino por las diversas investigaciones que se están llevando adelante vinculadas a su conducción.

"Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino. A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta", sentenció Bullrich.