Jorge Rial aseguró que además del gobierno de Javier Milei, otro grupo de poder va por el cierre de Carnaval Stream
Según el conductor, un influyente sector del empresariado habría trazado un pacto con la cúpula del oficialismo para ponerle un punto final al canal opositor.
Jorge Rial aseguró este lunes que más allá del gobierno de Javier Milei, hay otro grupo de poder que busca el cierre de Carnaval Stream, el canal que se convirtió en un espacio de oposición al oficialismo por fuera de la estructura tradicional de medios.
"Carnaval está bajo fuego, están amenazando con cerrar un medio de comunicación muchachos. Y no es un medio de comunicación común y corriente, hay casi 70 personas laburando acá, rompiéndose el cu... llevando la guita a la casa. La vamos a pelear, eh", anticipó Jorge Rial sobre la controversia alrededor de la plataforma en cuestión.
Luego, en referencia a las tensiones con el gobierno de Javier Milei, el conductor remarcó: "No es un tema solamente político, es un tema también de medios. Van a levantar uno de los pocos canales donde se puede discutir ideas. Acá discutimos ideas. Quieren un rebaño que no piense".
Jorge Rial acusó al gobierno de Javier Milei de ir por el cierre de Carnaval Stream
Entre otras cosas, Rial apuntó contra Milei y su entorno por pregonar la idea de la libertad, pero atentar contra la continuidad de Carnaval Stream. Pero el periodista no se quedó ahí, y en su arenga también involucró a otro grupo de poder, presuntamente vinculado con la idea de ponerle un final al canal opositor a La Libertad Avanza.
"No es solamente el gobierno de Milei que viene por Canaval, hay medios que se esconden detrás de eso para quedarse después con las obras. Alguien cuando arranca todo esto, una de las cosas que pide casi como condición, es cerrar Carnaval", apuntó Rial sobre un supuesto entramado de negocios entre empresarios de medios con la cúpula del poder.
Jorge Rial y el otro grupo de poder al que señaló como conspirador para agitar el final de Carnaval Stream
"'Si cierran Carnaval, esto lo dejamos pasar, nos hacemos los bolu...'", sostuvo el comunicador que habría sido el pedido de un sector del mundo de los medios a la cúpula de Javier Milei, como moneda de intercambio de favores.
Luego Jorge Rial redobló: "El periodismo tiene que estar para incomodar al poder muchachos, sino no hacés periodismo, hacés propaganda". Y por último, insitiendo sobre su hipótesis el conductor sostuvo: "Pero a mí me consta que pidieron el cierre de este canal. No nos van a sacar tan fácil".