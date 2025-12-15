Jorge Rial aseguró que además del gobierno de Javier Milei, otro grupo de poder va por el cierre de Carnaval Stream

Según el conductor, un influyente sector del empresariado habría trazado un pacto con la cúpula del oficialismo para ponerle un punto final al canal opositor.

Jorge Rial apuntó contra el gobierno de Javier Milei y un grupo de poder. Foto: captura de video Carnaval Stream.

Jorge Rial aseguró este lunes que más allá del gobierno de Javier Milei, hay otro grupo de poder que busca el cierre de Carnaval Stream, el canal que se convirtió en un espacio de oposición al oficialismo por fuera de la estructura tradicional de medios.

"Carnaval está bajo fuego, están amenazando con cerrar un medio de comunicación muchachos. Y no es un medio de comunicación común y corriente, hay casi 70 personas laburando acá, rompiéndose el cu... llevando la guita a la casa. La vamos a pelear, eh", anticipó Jorge Rial sobre la controversia alrededor de la plataforma en cuestión.

Luego, en referencia a las tensiones con el gobierno de Javier Milei, el conductor remarcó: "No es un tema solamente político, es un tema también de medios. Van a levantar uno de los pocos canales donde se puede discutir ideas. Acá discutimos ideas. Quieren un rebaño que no piense".

Jorge Rial acusó al gobierno de Javier Milei de ir por el cierre de Carnaval Stream Jorge Rial acusó al gobierno de Javier Milei de ir por el cierre de Carnaval Sream Entre otras cosas, Rial apuntó contra Milei y su entorno por pregonar la idea de la libertad, pero atentar contra la continuidad de Carnaval Stream. Pero el periodista no se quedó ahí, y en su arenga también involucró a otro grupo de poder, presuntamente vinculado con la idea de ponerle un final al canal opositor a La Libertad Avanza.

"No es solamente el gobierno de Milei que viene por Canaval, hay medios que se esconden detrás de eso para quedarse después con las obras. Alguien cuando arranca todo esto, una de las cosas que pide casi como condición, es cerrar Carnaval", apuntó Rial sobre un supuesto entramado de negocios entre empresarios de medios con la cúpula del poder.