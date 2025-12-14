Delante de Jorge Rial, Viviana Canosa reveló si sigue en Carnaval Stream o la bajan

Viviana Canosa le contó a Jorge Rial cuál será su futuro laboral para la próxima temporada, luego de haber atravesado turbulencias que en los últimos años la dejaron fuera de medios como eltrece, LN+ y A24.

Como es habitual, en diciembre se terminan de definir las renovaciones de contratos, y en esta coda final se sabe cuáles son los programas y las figuras que tendrán continuidad en 2026, o bien quiénes eventualmente son los que quedarían sin pantalla.

En este contexto, Canosa le reveló en vivo a Rial el resultado de su reunión con los directivos de Carnaval Stream, la plataforma en la que tiene un ciclo diario llamado El bulo de Vivi, y donde también conduce junto al exlíder de Intrusos la propuesta semanal Revueltos. Fue justamente en este último envío en el que la polémica periodista aclaró los tantos sobre su porvenir profesional.

Fumando ante cámaras un habano con Jorge Rial , Viviana Canosa anticipó: "Hoy es un día especial para mí por muchas razones, está terminando el año". Acto seguido, sobre el balance de su desembarco en Carnaval Stream tras el levantamiento del programa que tenía en eltrece, la comunicadora se sinceró: "Yo llegué aquí medio golpeada".

Entonces, sin demorar más la noticia que tenía para compartir con Rial , Canosa reveló: "Hoy acordé con las autoridades la continuidad mía y de mis compañeros en este lugar". En medio de la celebración de su colega, la conductora le extendió un caluroso agradecimiento.

"Acercate porque te lo quiero decir mirándote a los ojos, fumándome un habano, que le agradezco a toda la gente del canal, pero especialmente te lo quiero agradecer a vos, porque este año sentí que conectaba con ese tipo con el que el que empecé a laburar y a ser conocida. Y que la vida nos encuentre hoy, a los dos, por momentos rotos, por momentos enteros, pero vivos, con ganas de dar pelea y de seguir. Y viendo que la vida pasa, y que nos pasan un montón de cosas, pero que estamos acá vivos, para seguir soñando. Me parece que es un día hermoso para agradecerte básicamente, y este día no me lo voy a olvidar", le expresó Viviana Canosa Jorge Rial.

Por su parte, el periodista deslizó en complicidad con su compañera: "Lo que logra el habano". Mientras Canosa cerró tras un abrazo de su colega: "Te quiero mucho".