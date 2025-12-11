Jorge Rial encendió el ventilador y apuntó contra un reconocido conductor
El periodista sorprendió a todos con una publicación dirigida a uno de sus colegas.
Jorge Rial fue tema de conversación en los diferentes programas luego de la ausencia en los Martín Fierro de Cable. Sin embargo, ahora volvió a ser noticia por un fuerte posteo que realizó contra un conocido conductor.
Todo ocurrió a través de la red social X (antes Twitter), donde el periodista de gran trayectoria decidió compartir una publicación contra Horacio Cabak. Es que el conductor lo bloqueó de la mencionada red y esto hizo estallar a Rial.
Te Podría Interesar
"El cag… me bloquea a mí", comenzó escribiendo el comunicador. Pero esto no terminó allí, ya que realizó una durísima acusación que se viralizó de forma inmediata debido a que tenía que ver con la pareja de Horacio.
Jorge Rial apuntó contra un reconocido conductor y estalló la polémica
"Era a tu mujer cuando te descubrió paje... con otra en terapia intensiva, fantasma!!!!", cerró de manera letal el conductor de Argenzuela. El posteo generó miles de reacciones entre los usuarios que lo apoyaban y otros que estaban del lado de Cabak.