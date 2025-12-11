Jorge Rial encendió el ventilador y apuntó contra un reconocido conductor

El periodista sorprendió a todos con una publicación dirigida a uno de sus colegas.

Jorge Rial fue tema de conversación en los diferentes programas luego de la ausencia en los Martín Fierro de Cable. Sin embargo, ahora volvió a ser noticia por un fuerte posteo que realizó contra un conocido conductor.

Todo ocurrió a través de la red social X (antes Twitter), donde el periodista de gran trayectoria decidió compartir una publicación contra Horacio Cabak. Es que el conductor lo bloqueó de la mencionada red y esto hizo estallar a Rial.

"El cag… me bloquea a mí", comenzó escribiendo el comunicador. Pero esto no terminó allí, ya que realizó una durísima acusación que se viralizó de forma inmediata debido a que tenía que ver con la pareja de Horacio.