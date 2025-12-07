El sarcástico comentario de Jorge Rial sobre Luis Petri por el "casting" de un apuesto piloto

El conductor chicaneó al exministro de Defensa y actual diputado nacional, aludiendo a una imagen que se viralizó en las redes sociales.

Jorge Rial reparó un insólito detalle relacionado con el furor que generó la llegada al país de los seis aviones cazas F-16, gestión realizada por el Gobierno en pos de contribuir a la modernización de la Fuerza Aérea. Fiel a su estilo, el periodista chicaneó con un sarcástico posteo a Luis Petri, quien participó del acto tras su reciente salida como ministro de Defensa.

La ceremonia oficial de este sábado estuvo encabezada en Río Cuarto por Javier Milei, quien en reiteradas ocasiones ha dado detalles sobre la importancia de estos aviones adquiridos en Dinamarca. La presentación debió anticiparse un día, ya que orginalmente estaba pautada para este domingo, pero debido a la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad cordobesa en cuestión.

“Hoy damos un paso histórico. La Argentina vuelve a tener un sistema de defensa serio, alineado a los estándares internacionales y preparado para proteger nuestra soberanía”, enfatizó el presidente, rodeado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el exministro de Defensa Luis Petri, y su sucesor Carlos Presti.

En los próximos meses se espera la llegada de las restantes unidades, mientras tanto se avanza en la preparación del personal que comandará y se encargará del mantenimiento de los aviones. Respecto al personal en cuestión, no pasó desapercibido el video de un apuesto piloto, que Jorge Rial compartió junto a un dardo para Luis Petri.

En medio de una ola de piropos al integrante de la Fuerza Aérea que se viralizó, el director Santiago Oría, que se describe en su cuenta de X como "cineasta liberal" y publicista de las campañas de Javier Milei y La Libertad Avanza, resaltó desde un posteo que reproduce un video en el que habla el elogiado aviador: "Qué facha este piloto. Salido directo de Top Gun parece".