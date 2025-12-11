Horacio Cabak le contestó sin filtro a Jorge Rial y sigue la guerra de conductores: "Pelo..."
El periodista compartió una llamativa publicación aunque decidió no nombrar a su colega.
La guerra entre periodistas sigue a la orden del día y quienes se enfrentaron en las últimas horas fueron nada más ni nada menos que Jorge Rial y Horacio Cabak. Los reconocidos conductores tuvieron un picante cruce a través de redes sociales.
La situación que desencadenó todo fue cuando Horacio decidió bloquearlo a Jorge Rial en la red social X (antes Twitter) y el comunicador arremetió fuertemente con un escrito contundente: "El cag… me bloquea a mí".
"Era a tu mujer cuando te descubrió paje... con otra en terapia intensiva, fantasma!!!!", cerró de manera letal el conductor de Argenzuela. Minutos después, Cabak le contestó de una forma irónica y sin nombrarlo.
El posteo de Jorge Rial que enfureció a Horacio Cabak
En su biografía de X (antes Twitter) compartió un mensaje letal dejando en claro lo que piensa sobre Jorge Rial y el posteo que realizó en contra de él: "Al pelo... ni respuesta", fue el simple escrito que se viralizó casi de manera inmediata.
La picante respuesta del periodista tras la publicación
Jorge Rial fue noticia en los últimos días luego de que arremetió fuertemente contra Jonatan Viale, expresando que en la señal Todo Noticias sus compañeros no lo querían al hijo del recordado conductor.