Horacio Cabak le contestó sin filtro a Jorge Rial y sigue la guerra de conductores: "Pelo..."

La guerra entre periodistas sigue a la orden del día y quienes se enfrentaron en las últimas horas fueron nada más ni nada menos que Jorge Rial y Horacio Cabak. Los reconocidos conductores tuvieron un picante cruce a través de redes sociales.

La situación que desencadenó todo fue cuando Horacio decidió bloquearlo a Jorge Rial en la red social X (antes Twitter) y el comunicador arremetió fuertemente con un escrito contundente: "El cag… me bloquea a mí".

"Era a tu mujer cuando te descubrió paje... con otra en terapia intensiva, fantasma!!!!", cerró de manera letal el conductor de Argenzuela. Minutos después, Cabak le contestó de una forma irónica y sin nombrarlo.

El posteo de Jorge Rial que enfureció a Horacio Cabak Captura de pantalla 2025-12-10 221325 Jorge Rial sin filtro contra Horacio Cabak. Foto: X / @rialjorge. En su biografía de X (antes Twitter) compartió un mensaje letal dejando en claro lo que piensa sobre Jorge Rial y el posteo que realizó en contra de él: "Al pelo... ni respuesta", fue el simple escrito que se viralizó casi de manera inmediata.