Javier Milei en la Fundación Faro: celebró la victoria de Kast y defendió la gestión libertaria

Live Blog Post

Javier Milei y la batalla cultural contra la izquierda

Durante su discurso en la Fundación Faro, el primer mandatario volvió a cargar contra la izquierda y reivindicó lo que definió como una disputa por los valores de la libertad. “Cada centímetro ganado a la izquierda es una conquista de cada ser humano que quiere volver a vivir en libertad”, afirmó ante los asistentes.

En esa misma línea, el mandatario cuestionó la narrativa de los sectores progresistas y advirtió sobre los efectos de sus propuestas. “La izquierda ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles, no tuvieron en cuenta las consecuencias de sus ideas”, agregó en el tramo final de su reflexión.