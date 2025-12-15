Presenta:
Javier Milei en la Fundación Faro: celebró la victoria de Kast y defendió la gestión libertaria

En el Yacht Club de Puerto Madero, Milei expuso en una actividad de la Fundación Faro, el think tank cercano al oficialismo.

Javier Milei cerró este martes en el Yacht Club de Puerto Madero el evento de fin de año organizado por la Fundación Faro, el think tank de orientación libertaria que viene ganando peso en el ecosistema intelectual y político del oficialismo.

Durante el encuentro, el mandatario fue el orador final de la velada y ofreció una disertación ante referentes del espacio, dirigentes, empresarios y académicos vinculados a la usina de ideas que respalda el ideario económico y político del Gobierno.

La Fundación Faro es presidida por el politólogo Agustín Laje, uno de los intelectuales más cercanos al Presidente, y se consolidó como un ámbito de elaboración doctrinaria y debate estratégico del liberalismo que impulsa La Libertad Avanza.

"El continente está despertando"

Durante la cena anual de la Fundación Faro, el jefe de Estado volvió a cargar contra la izquierda y celebró lo que definió como un cambio de clima político en la región. “A la izquierda la votan, pero por suerte el continente está despertando y está rugiendo gritando ‘Viva la libertad, carajo’”, afirmó en el encuentro que encabeza el politólogo Agustín Laje.

Javier Milei y la batalla cultural contra la izquierda

Durante su discurso en la Fundación Faro, el primer mandatario volvió a cargar contra la izquierda y reivindicó lo que definió como una disputa por los valores de la libertad. “Cada centímetro ganado a la izquierda es una conquista de cada ser humano que quiere volver a vivir en libertad”, afirmó ante los asistentes.

En esa misma línea, el mandatario cuestionó la narrativa de los sectores progresistas y advirtió sobre los efectos de sus propuestas. “La izquierda ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles, no tuvieron en cuenta las consecuencias de sus ideas”, agregó en el tramo final de su reflexión.

Milei celebró el triunfo de Kast en el balotaje de Chile

El presidente celebró el triunfo del candidato de la derecha en Chile y felicitó a José Antonio Kast. “En una noticia más feliz, quiero enviar mis felicitaciones a José Antonio Kast y al pueblo chileno. Es una señal de que Latinoamérica ha despertado”, expresó durante la cena de fin de año de la Fundación Faro.

La declaración del mandatario argentino se produjo luego de los comicios celebrados el domingo pasado en Chile y fue leída en clave regional, al inscribirse en una serie de gestos políticos que Milei viene realizando hacia dirigentes y espacios ideológicos afines en América Latina.

Sobre la tragedia ocurrida en Australia

Javier Milei manifestó su solidaridad con la comunidad judía luego de los hechos ocurridos el domingo y advirtió sobre el alcance más amplio de ese tipo de episodios. “Esta amenaza trasciende al pueblo judío porque es una afrenta contra la libertad misma”, sostuvo durante la cena organizada por la Fundación Faro.

En su exposición, el mandatario enmarcó el episodio dentro de lo que definió como una disputa cultural más profunda y cuestionó actitudes que, a su entender, relativizan hechos de violencia o intolerancia. “Actos como estos son los que nos recuerdan la importancia de la batalla cultural que estamos dando. El virus woke muchas veces exige mirar para otro lado”, afirmó.

En ese sentido, Milei remarcó la necesidad de tomar posición frente a este tipo de situaciones y de no naturalizar conductas que consideró inaceptables. “Por eso tenemos que advertir que lo que está mal, está mal”, concluyó.

