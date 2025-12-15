Javier Milei en la Fundación Faro: celebró la victoria de Kast y defendió la gestión libertaria
En el Yacht Club de Puerto Madero, Milei expuso en una actividad de la Fundación Faro, el think tank cercano al oficialismo.
Javier Milei cerró este martes en el Yacht Club de Puerto Madero el evento de fin de año organizado por la Fundación Faro, el think tank de orientación libertaria que viene ganando peso en el ecosistema intelectual y político del oficialismo.
Durante el encuentro, el mandatario fue el orador final de la velada y ofreció una disertación ante referentes del espacio, dirigentes, empresarios y académicos vinculados a la usina de ideas que respalda el ideario económico y político del Gobierno.
La Fundación Faro es presidida por el politólogo Agustín Laje, uno de los intelectuales más cercanos al Presidente, y se consolidó como un ámbito de elaboración doctrinaria y debate estratégico del liberalismo que impulsa La Libertad Avanza.