Javier Milei le abrió la canilla de ATN a los gobernadores aliados en plenas negociaciones por el Presupuesto

El Gobierno entró en la recta final de las negociaciones en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas impulsadas por Javier Milei . En ese marco, la Casa Rosada abrió la chequera y autorizó este mes un envío de Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ) por $43 mil millones para tres gobernadores aliados.

La hoja de ruta del oficialismo en el Parlamento prevé comenzar a debatir en comisiones entre el martes y el miércoles la ley de leyes, el proyecto de inocencia fiscal y la iniciativa para prohibir el déficit. El objetivo es sancionar el Presupuesto antes de fin de año.

En ese marco, mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, agiliza las conversaciones con las provincias, la consultora reveló que, a partir del estudio de datos oficiales, tres gobernadores afines a la Casa Rosada recibieron giros de fondos discrecionales en lo que va del mes.

De acuerdo al informe, el tucumano Osvaldo Jaldo , que rompió con el peronismo kirchnerista y formó su propio bloque en Diputados , fue el principal beneficiado con $ 20.000 millones el miércoles pasado. Le sigue en segundo lugar el misionero Hugo Passalacqua , un mandatario que en líneas generales se ha movido en sintonía con el oficialismo desde el bloque Innovación Federal, con $12 mil millones ; y cierra la tríada el chaqueño Leandro Zdero , uno de los gobernadores que cerró una alianza electoral con La Libertad Avanza en octubre, con $11.000 millones .

Sin embargo, la lista no termina ahí. Otras tres provincias se encuentran en la fila a la espera de un jugoso giro de fondos que ya fueron devengados por el Ministerio de Economía. Se trata de Catamarca, con $10.500 millones; Entre Ríos, con $7000 millones y Salta con $6000 millones.

En el caso del entrerriano Frigerio, fue otro de los gobernadores que jugó en tándem con el oficialismo en las elecciones, mientras que el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz son dos caudillos peronistas que desafiaron el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y hoy lideran bancadas propias en el Congreso. Con esa autonomía, ambos se han mostrado dispuestos a negociar con el Gobierno.

Con esta inyección de fondos, diciembre se convirtió en un mes récord para la gestión de Javier Milei en materia de reparto de ATN, superando con creces la marca de mayo con $21 mil millones totales.

Luis Caputo se reunió esta tarde con Javier Milei Diciembre fue un mes récord en distribución de Aportes del Tesoro Nacional.

El ránking de provincias beneficiadas

Hasta el momento, fueron 15 las provincias que recibieron ATN en el año, lideradas por Tucumán con $35.000 millones, Misiones con $19.000 millones y Chaco y Neuquén, con $18.000 millones para cada una. Sin embargo, una vez se ejecuten los fondos pautados para Salta y Entre Ríos, estos tomarán el segundo lugar junto a Misiones, alcanzando un total de $19.000 millones en cada caso.

El impulso de la billetera es una de las principales herramientas que tiene el Ejecutivo para garantizar el apoyo de los bloques dialoguistas en el Congreso que ya rompieron con la oposición más dura del kirchnerismo. Hasta noviembre, el fondo de ATN había acumulado $860.115 millones a partir de los impuestos coparticipables, por lo que todavía queda un gran remanente por ejecutar. Será un as bajo la manga que la Casa Rosada tendrá a disposición.

Meses atrás, los gobernadores habían impulsado una ley para que este tipo de aportes se ejecutaran de forma automática sin la discrecionalidad del Ejecutivo, pero Javier Milei vetó la ley. Si bien la oposición logró revertir el veto en el Senado, la iniciativa nunca llegó a tratarse en la Cámara de Diputados y ahora con el nuevo escenario del Congreso parece imposible que La Libertad Avanza pueda perder esa votación.

Se abre otro partido clave, con el Presupuesto 2026 en la mira y reformas de magnitud como la laboral, la tributaria y la del Código Penal, y el Gobierno parece estar decidido a jugar a fondo. De fondo, una incógnita, cómo continuará la relación de Javier Milei con los gobernadores.