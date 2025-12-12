Presupuesto 2026: Diego Santilli se reunió con Osvaldo Jaldo para sellar un acuerdo

El ministro del Interior, Diego Santilli , se reunió este viernes con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , para avanzar con la negociación del apoyo al Presupuesto 2026 , que el Gobierno nacional presentará la próxima semana en el Congreso de la Nación, y analizar los proyectos de ley que se debatirán durante las sesiones extraordinarias.

También participaron del encuentro el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, quienes abordaron aspectos técnicos vinculados a partidas presupuestarias, obras y transferencias previstas para el próximo ejercicio.

En la antesala al inicio de las sesiones extraordinarias, el oficialismo pisó el acelerador para garantizar el respaldo legislativo. Tanto la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el propio Santilli encabezarán en los próximos días una ronda de contactos con distintos sectores políticos para avanzar con la sanción del Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

Según fuentes oficiales, el objetivo del Gobierno nacional es consolidar acuerdos que permitan ordenar el tratamiento legislativo de las iniciativas prioritarias del Ejecutivo antes del inicio del nuevo período ordinario.

Tras su reunión con Santilli, Jaldo destacó la importancia de este tipo de encuentros para continuar fortaleciendo la relación entre la Nación y la provincia. "Ha sido importante el diálogo con la Nación", expresó el mandatario.

Tal como se viene dando en los distintos encuentros entre el funcionario nacional y los mandatarios provinciales, el tucumano puso sobre la mesa los reclamos de su provincia, aunque se mostró proclive a brindar su apoyo a las iniciativas libertarias.

Allí, planteó la necesidad de que la Nación compense la caída en la recaudación de la Provincia. "Lo que Tucumán necesita es que se nos compense la caída de la recaudación. La idea es que, de alguna manera, se utilice esa conciliación de la deuda para compensar los recursos no ingresados", señaló. "Ellos tienen sus propios números. Nosotros hemos acercado nuestros datos, con cifras actualizadas, y se comprometieron a estudiarlos", añadió.

Además, Jaldo mencionó que la administración de Javier Milei está trabajando en un nuevo "Acuerdo Fiscal" que beneficiaría a las provincias que mantengan un equilibrio en sus cuentas o superávit, y que hayan cumplido con los compromisos establecidos en el Pacto de Mayo. "Están analizando la viabilidad de llevar financiamientos puntuales a las provincias que cumplan con esos objetivos", detalló el gobernador.