Presupuesto 2026, reformas y glaciares: Diego Santilli y Manuel Adorni retomaron la ronda de gobernadores

En la antesala al inicio de las sesiones extraordinarias, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro del Interior, Diego Santilli , continuaron con su ronda de encuentros con gobernadores. Esta vez, recibieron al catamarqueño, Raúl Jalil, y su par de San Juan, Marcelo Orrego, en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas.

Acompañados por la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, también pusieron el foco en otro proyecto clave impulsado por el gobierno de Javier Milei: la modificación de la ley de Glaciares .

el de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Durante el encuentro, del que también participó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, conversaron sobre el Presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial impulsados por el presidente Javier Milei para las sesiones extraordinarias.

Ley de Glaciares: el eje de la reunión

Días atrás, Orrego expresó su entusiasmo a los medios locales ante la oportunidad de avanzar en el diálogo con el Gobierno para consolidar sectores estratégicos de donde San Juan saque ventajas comparativas, fundamentalmente la minería. “Se busca que la economía crezca en Argentina y la matriz productiva, que la conocemos, incluye minería y energías renovables, entre ellas la solar, de interés para San Juan”, destacó.

En este sentido, la cita con Santilli y Adorni tuvo un sello distintivo respecto a la larga lista de encuentros con mandatarios que mantuvieron en el último mes.

Tanto San Juan como Catamarca son dos provincias claves para la minería en la Argentina, por lo que el Gobierno busca afianzar el vínculo no solo para lograr la luz verde al Presupuesto 2026, sino también sobre el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial

Javier Milei impulsa la modificación de la Ley de Glaciares

La modificación de la Ley de Glaciares recientemente anunciada por el Gobierno nacional propone, entre otros puntos, el tratamiento de un proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Además, plantea la revisión de zona fría y Ley de Bosques.

La ley N.º 26.639 denominada “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial” define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.

Una de las claves fundamentales de la normativa se encuentra en el artículo 6, que prohíbe la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares para evitar el riesgo de que puedan alterar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

En ese marco, el Gobierno busca meter mano en la legislación vigente con el objetivo de perseguir inversiones mineras por u$s35.000 millones. Sin embargo, el anuncio ya desató una fuerte resistencia en las organizaciones ambientales de todo el país que reclaman por el riesgo hídrico.