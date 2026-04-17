Totalmente blindado por los Milei, Manuel Adorni encabeza una nueva mesa política: los temas a tratar

En medio de nuevos movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , convocó una nueva reunión de mesa política con intención de ordenar la hoja de ruta legislativa aún pendiente con intención de impulsar la gestión.

El intercambio tendrá lugar este viernes a las 11 y aspirará a cerrar los debates abiertos para definir las próximas prioridades a tratar en el Congreso Nacional .

Este jueves, el ministro coordinador se mostró con Karina Milei en Vaca Muerta, en otro gesto de blindaje al funcionario que el presidente Javier Milei está dispuesto a mantener en su cargo.

Pese a los anuncios en redes sociales, lo cierto es que la Cámara de Diputados sesionó solo una vez durante el inicio del período ordinario cuando aprobó la Ley de Glaciares, a pedido de los gobernadores.

Bajo esa intención es que la Casa Rosada espera poder cerrar los detalles del proyecto de reforma política, que contempla la eliminación de las PASO, pero también de la modificación en el Código Penal para impulsar temas que generen debate en la sociedad y les permitan correr el foco mediático de la polémica abierta contra el ministro coordinador.

Prevista para tratar en la Cámara Alta, el oficialismo debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió varios cuestionamientos de los aliados y la oposición, y los pliegos judiciales que buscan mover con agilidad, entre los que en varios despachos de Balcarce 50 supervisan las solicitudes de los gobernadores aliados.

Este viernes se espera la participación del ministro del Interior, Diego Santilli; pero además de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Podría ser de la partida la secretaria general de la Presidencia, y se descuenta la ausencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en viaje a Estados Unidos.

Como contó este medio, en el ecosistema libertario aspiran a mostrar una intensa actividad de gestión con la intención de abrir debates en torno a los proyectos de ley que busca impulsar este año en el Congreso Nacional.

“Hay que generar ruido desde la gestión. Impulsar temas pendientes que abran el debate”, confesó a esta agencia una importante fuente con acceso al despacho presidencial. Pasan los días y el objetivo se torna cada vez más complejo.