Oficializan nombramientos de las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas

El Gobierno dispuso las designaciones en el Estado Mayor Conjunto y en dos de las tres fuerzas. Así, se confirman los cambios tras la asunción del nuevo ministro de Defensa Carlos Presti.

El Poder Ejecutivo Nacional designó a los nuevos jefes castrenses del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. La decisión fue oficializada a través del Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, tras las propuestas presentada por el Ministro de Defensa.

El Presidente de la Nación firmó el decreto que nombra al General de Brigada Héctor César Tornero como nuevo Comandante de Operaciones Conjuntas. El General de Brigada Héctor César Tornero, titular del Documento Nacional de Identidad N° 17.899.007, asumirá la responsabilidad de coordinar y supervisar las operaciones conjuntas entre el Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea. Su función será articular las capacidades operativas de las tres fuerzas bajo una estructura común de planificación y ejecución.

En tanto, el Gobierno nacional oficializó este lunes la designación del Vicealmirante Juan Carlos Romay como nuevo Jefe del Estado Mayor General de la Armada. La medida fue dispuesta mediante un decreto presidencial, tras la propuesta formulada por el Ministro de Defensa, y publicada en el Boletín Oficial.

A su vez, se oficializó la designación del Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto. La medida, propuesta por el Ministro de Defensa, fue publicada en el Boletín Oficial y cuenta con aval jurídico de la cartera. La norma se dictó conforme a la Ley de Defensa Nacional.

Por su parte, el General de División Oscar Santiago Zarich asumirá la conducción del Estado Mayor General del Ejército. Su designación fue impulsada por el Ministro de Defensa y se dictó en el marco de las atribuciones previstas en la Constitución y la Ley de Defensa Nacional N° 23.554.