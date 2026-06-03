Closs: "Misiones es una de las provincias más golpeadas por el modelo nacional"

El exgobernador de Misiones y ex vicepresidente primero del Senado, Maurice Closs , planteó una situación difícil y complicada para la provincia, donde analizó qué está ocurriendo con la economía local, quiénes resultan afectados, dónde se concentran los problemas, cuándo comenzó el deterioro —tras los cambios económicos recientes—, por qué el modelo vigente golpea a la provincia y cómo debería reconfigurarse la estrategia productiva.

Para Closs la combinación de desregulación, unificación cambiaria y caída del consumo “derivó en un fuerte retroceso económico , con indicadores como la baja del 7% en ventas de supermercados y la pérdida de más de 20.000 empleos privados registrados desde diciembre de 2023.

El exlegislador nacional y actual empresario de varios rubros (hotelero, combustible, transporte) sostuvo que inversiones realizadas en otro contexto —como su hotel en Puerto Iguazú— “hoy enfrentan un escenario adverso, marcado por el fin del turismo de frontera y la reducción de ingresos”.

Respecto a la yerba mate, principal actividad productiva de Misiones sostuvo que sufrió “un desplome de precios en términos reales, mientras la economía nacional se reorganiza en dos velocidades.

En contraposición planteó el crecimiento de sectores como energía o minería “pero las economías regionales quedan rezagadas”. En ese marco, afirmó que “el empresario está hoy en peor situación que el asalariado”, aunque reconoció que la inflación previa deterioró fuertemente los salarios.

En declaraciones a Radio Up de Posadas, Closs señaló que “la matriz productiva provincial quedó desactualizada frente a cambios globales” y propuso abrir “debates estructurales”. Entre ellos, mencionó la necesidad de revisar “el uso de la tierra para equilibrar producción y ambiente, impulsar el agro a mayor escala, discutir el desarrollo energético —incluyendo represas— y reformular un sistema tributario vigente desde 2007”.

Escenario político

Closs advirtió que el escenario político “está siendo reconfigurado por La Libertad Avanza, que logra instalar temas clave en la agenda pública”.

Finalmente, el ex vicepresidente primero del Senado consideró que “el peronismo mantiene presencia en distintos espacios" y valoró la interna partidaria en Misiones, aunque subrayó que el desafío central será construir una propuesta competitiva que responda a las nuevas demandas sociales.

Participación política

Closs no planteó la posibilidad de ser candidato a algún cargo electivo el año próximo, pero dejó abierta su participación en el armado político, insistiendo en que “el futuro de la provincia dependerá de decisiones estructurales que se tomen en el corto plazo”.