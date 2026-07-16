Efecto Sturzenegger: Misiones pierde 405.000 millones de pesos por la desregulación del sector yerbatero

El ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, afirmó que, debido a la desregulación del precio de la yerba mate , impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger , la provincia de Misiones pierde 405 millones de pesos.

En paralelo, la localidad de Andresito, la principal productora del país de este producto resigna el equivalente a 14 presupuestos municipales anuales (el presupuesto de esta ciudad es de unos 4.700 millones de pesos).

El funcionario provincial graficó cómo la crisis de precios no solo castiga el bolsillo del productor, sino que asesta un golpe estructural a las finanzas de los municipios y al circuito comercial de toda la provincia.

López Sartori puso como ejemplo la ciudad del Norte de Misiones expuso el contraste de dos realidades económicas posibles y desmitificó el peso de la asistencia financiera de la Nación frente al potencial de la industria privada local.

Según el ministro es el equivalente de 14 presupuestos municipales anuales que se evaporan debido a la desregulación yerbatera.

De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio del Agro, Andresito cuenta con aproximadamente 18.000 hectáreas de yerba mate plantadas. Con un rendimiento promedio estimado en 8.000 kilos de hoja verde por hectárea, la localidad genera una producción cercana a los 144 millones de kilos al año.

El ministro contrastó lo que el productor recibe hoy frente a lo que dictaría un mercado equilibrado bajo los principios históricos que dieron vida al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM): “A precio actual (250 pesos el kilo de hoja verde promedio), la producción local genera un ingreso de $36.000 millones para los productores del municipio”.

Facundo Lópeza Sartori, ministro de Agro de Misiones, disparó munición gruesa contra la desregulación del mercado de la yerba mate que impulsa Federico Sturzenegger.

“En tanto que a precio justo (unos 700 pesos el kilo de hoja verde promedio), bajo una economía yerbatera ordenada, deberían ingresar $100.800 millones”.

Tremenda brecha

“La brecha de la crisis: Hay una diferencia de $64.800 millones que hoy no entran a la localidad”. Para tomar dimensión real de lo que esta pérdida significa en el día a día de la comunidad, el titular de la cartera agraria apeló a una comparación contundente con las arcas públicas locales: "El presupuesto municipal de Andresito para todo el año 2026 es de aproximadamente $4.700 millones. Es decir, la pérdida equivale a casi 14 presupuestos municipales completos".

López Sartori hizo hincapié en que “ese dinero restante no se acumula en cuentas estáticas, sino que es el motor de la actividad económica del interior de Misiones". "Ese dinero queda en manos de los productores y vuelve a circular en la economía local: se transforma en consumo, inversión, empleo y más actividad comercial. Ese movimiento también fortalece la recaudación de municipios y provincia, ayudando a sostener caminos, salud, educación y otros servicios públicos".

“Al extender este mismo ejercicio matemático al mapa provincial, donde Misiones registra una producción global cercana a los 900 millones de kilos de hoja verde, la devaluación del producto muestra su cara más alarmante: la diferencia entre cobrar 250 pesos y 700 pesos por kilo representa alrededor de $405.000 millones que hoy se restan de la economía misionera", remarcó López Sartori.

La polémica por los ATN

Finalmente, el ministro cruzó los argumentos de quienes relativizan el impacto del mercado yerbatero basándose en los giros discrecionales de fondos desde la Casa Rosada hacia la provincia. "Cuando un amigo me dice: 'Pero Misiones recibió $15.000 millones de pesos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de la Nación’, mi respuesta es siempre la misma: 'claro que es un aporte importante, financiado con los impuestos que pagan todos los argentinos, y bienvenido sea. Pero está muy lejos del impacto económico que tiene una economía yerbatera desordenada'".

Para el funcionario, la sustentabilidad del Estado no puede depender de paliativos fiscales si se asfixia a la principal economía regional. "Cuando se habla de presupuesto, hay que entender que ese dinero sale del esfuerzo de los contribuyentes. Pretender sostener servicios públicos sin una actividad privada fuerte —y sin el respaldo de una de las principales industrias de la provincia— hace que ese equilibrio sea cada vez más difícil", advirtió.

"La mejor política para Misiones no es compensar las pérdidas, es generar las condiciones para que la riqueza se produzca, se distribuya y se multiplique en cada pueblo misionero", dijo finalmente López Sartori.