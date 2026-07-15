Mucho más que Cataratas: el pueblo de Misiones que sorprende con un patrimonio único

En San Ignacio, la tierra colorada conduce hacia una de las construcciones históricas más impresionantes del país. Este pueblo de Misiones conserva los restos de San Ignacio Miní, una antigua reducción jesuítico-guaraní levantada en medio de la selva y reconocida como Patrimonio Mundial.

Las ruinas están ubicadas junto a la Ruta Nacional 12, a unos 56 kilómetros de Posadas. El conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional y forma parte de las misiones jesuíticas de los guaraníes incluidas por la Unesco en la lista del Patrimonio Mundial.

San Ignacio Miní se asentó en la región del río Yabebirí en 1632, luego del desplazamiento de la comunidad desde la zona del Guairá debido a los ataques de los bandeirantes. Tras ser saqueada, incendiada y destruida en 1817, permaneció en ruinas hasta que comenzaron las tareas de recuperación durante el siglo XX.

El corazón del antiguo complejo es la iglesia, construida con piedra rojiza y decorada con figuras talladas por artesanos guaraníes. A su alrededor se distribuían la plaza, las viviendas, los talleres y otros espacios que permiten imaginar cómo se organizaba la vida dentro de la reducción .

Las ruinas de San Ignacio Miní forman parte del Patrimonio Mundial y son el gran símbolo de este pueblo misionero.

Las ruinas son el gran emblema del pueblo, pero no el único motivo para conocer San Ignacio. La selva y el río Paraná también están ligados a la historia del escritor uruguayo Horacio Quiroga, quien vivió allí y encontró inspiración para varios de sus relatos.

La casa donde vivió se convirtió en museo y conserva fotografías, muebles, herramientas, manuscritos y el bote que construyó. El recorrido permite conocer el entorno que influyó en obras como Cuentos de la selva y entender la profunda relación del autor con el paisaje misionero.

A pocos kilómetros aparece el Parque Provincial Teyú Cuaré, una reserva de 78 hectáreas con senderos y miradores naturales sobre el río Paraná. El gran protagonista es el peñón, cuyas paredes de piedra superan los 200 metros y permiten observar la costa de Paraguay desde lo alto.

San Ignacio: naturaleza y aventura en el Paraná

El río suma playas y paseos náuticos a la propuesta del pueblo. Desde sus costas se puede observar la selva que baja hasta el agua, mientras el atardecer transforma el Paraná en otro de los grandes paisajes de San Ignacio.

San Ignacio reúne historia, literatura y naturaleza en un mismo recorrido. Las piedras rojizas de la reducción, la casa de Horacio Quiroga y los senderos junto al Paraná convierten a este pueblo en mucho más que una parada camino a las Cataratas del Iguazú.