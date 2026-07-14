Entre volcanes y caminos de tierra, este pueblo salteño guarda una historia inesperada

Las huellas del pasado no están escondidas en La Poma. Parte de este pueblo de Salta aún conserva las marcas del terremoto que en 1930 destruyó gran parte de sus construcciones originales, obligando a levantar una nueva localidad a pocos kilómetros.

Ubicada en los Valles Calchaquíes, La Poma se encuentra a unos 194 kilómetros de la ciudad de Salta. El camino atraviesa montañas, quebradas y sectores de gran altura hasta llegar a una zona donde las calles de tierra y las viviendas sencillas mantienen una identidad muy distinta a la de los destinos más concurridos de la provincia.

Uno de los sectores más llamativos es conocido como La Poma Vieja. Allí quedaron restos de las antiguas construcciones dañadas por el sismo, una escena que convirtió a la historia del pueblo en parte visible del recorrido .

Pero La Poma no se explica solamente por aquel episodio. Dos volcanes conocidos como Los Gemelos se levantan cerca de la localidad y dominan el paisaje. A sus pies aparece un extenso campo oscuro formado por materiales volcánicos, que contrasta con los tonos claros y rojizos de las montañas.

Los volcanes Gemelos y el campo de roca oscura rodean a este pueblo de los Valles Calchaquíes.

Otro de los grandes atractivos es el Puente del Diablo. La formación se originó cuando antiguas erupciones volcánicas bloquearon el curso del río Calchaquí y crearon un puente natural atravesado por túneles de más de 100 metros. En el interior pueden verse estalactitas y estalagmitas, aunque el recorrido debe hacerse con agencias habilitadas y guías profesionales.

El pueblo también conserva rastros de culturas anteriores a la llegada de los españoles. Los Graneros de La Poma reúnen 25 antiguos silos construidos dentro de una gruta natural, utilizados principalmente para almacenar maíz. El sitio forma parte del Qhapaq Ñan, el histórico sistema vial andino reconocido por la Unesco.

Sabores de altura: Gastronomía local

La gastronomía suma otro rasgo propio. Las truchas criadas en aguas de deshielo, los cabritos, el cordero al horno de barro y productos como habas, choclos y papas andinas forman parte de la cocina tradicional de la zona.

Más al norte aparece el Abra del Acay, uno de los pasos carreteros de mayor altura del continente. El recorrido atraviesa paisajes de puna y permite observar vicuñas, guanacos y grandes extensiones de montaña antes de volver hacia los Valles Calchaquíes.

La Poma combina ruinas, volcanes, arqueología y caminos de altura en un mismo lugar. Lejos de las postales más repetidas de Salta, este pueblo conserva una historia marcada por la naturaleza y un paisaje que cambia a cada pocos kilómetros.