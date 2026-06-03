Redes sociales: una ley busca regular el acoso escolar digital en escuelas bonaerenses

La tecnología digital desbordó las aulas. Lo que era un espacio seguro se transformó en una pesadilla para miles de chicos por el acoso escolar en las redes sociales . Tras el trágico suicidio de Ema por la viralización no consentida de fotos íntimas, la diputada Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley para abordar esta alarmante realidad escolar.

El proyecto de la denominada "Ley Ema", presentado en la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense , busca de manera urgente tipificar y contener los desmadres de la convivencia digital en los entornos educativos.

La iniciativa, pretende modificar la Ley de Educación Provincial (N.º 13.688) para incluir en la currícula "Ciudadanía Digital" como un derecho formativo obligatorio en todas las escuelas bonaerenses.

“Con este proyecto, buscamos que la convivencia escolar deje de entenderse solo entre las cuatro paredes del aula. Queremos incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo fundamental en toda la provincia. Es urgente que nuestros pibes y pibas reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial y el respeto a la privacidad en las redes sociales ”, fundamento Mayra Mendoza al exponer los lineamientos del proyecto ante legisladores, directivos de escuelas, docentes y agrupaciones civiles.

IA, fake news y la intemperie de los menores en la web

El texto impulsado por la legisladora quilmeña pone la lupa sobre una problemática en la que autoridades escolares y docentes navegan en un vacío normativo peligroso: como es la utilización por parte de niños y adolescentes de “armas digitales”, que van de la suplantación de identidad hasta la creación de deepfakes por inteligencia artificial para el acoso escolar.

De la elaboración del proyecto de Ley participo

La tecnología digital desbordó las aulas. Lo que era un espacio seguro se transformó en una pesadilla para miles de chicos por el acoso escolar en las redes sociales. Tras el trágico suicidio de Ema por la viralización no consentida de fotos íntimas, la diputada Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley para abordar esta alarmante realidad escolar.

El dolor que se convirtió en un proyecto que busca eliminar el acoso escolar

El proyecto de la denominada "Ley Ema", presentado en la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense, busca de manera urgente tipificar y contener los desmadres de la convivencia digital en los entornos educativos.

La iniciativa, pretende modificar la Ley de Educación Provincial (N.º 13.688) para incluir en la currícula "Ciudadanía Digital" como un derecho formativo obligatorio en todas las escuelas bonaerenses.

“Con este proyecto, buscamos que la convivencia escolar deje de entenderse solo entre las cuatro paredes del aula. Queremos incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo fundamental en toda la provincia. Es urgente que nuestros pibes y pibas reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial y el respeto a la privacidad en las redes sociales”, fundamento Mayra Mendoza al exponer los lineamientos del proyecto ante legisladores, directivos de escuelas, docentes y agrupaciones civiles.

IA, fake news y la intemperie de los menores en la web

El texto impulsado por la legisladora quilmeña pone la lupa sobre una problemática en la que autoridades escolares y docentes navegan en un vacío normativo peligroso: como es la utilización por parte de niños y adolescentes de “armas digitales”, que van de la suplantación de identidad hasta la creación de deepfakes por inteligencia artificial para el acoso escolar.

De la elaboración del proyecto de Ley participo Laura Sánchez, la mamá de Ema, y cuenta además con el respaldo de fundaciones que lidian a diario con lo más rancio de la web, como Faro Digital y las impulsoras de la Ley Olimpia en Argentina.

"La Ley Ema nace del dolor, pero se transforma en lucha y en herramientas legislativas concretas, estableciendo que lo virtual y lo presencial no son esferas separadas", remarcó Mayra Mendoza. El objetivo de fondo que persigue esta iniciativa legislativa es que en los colegios se deje de mirar a otro lado o de “confiscar” celulares como única respuesta ante un conflicto infinitamente más complejo como es el bullyng digital en las escuelas.

Una nueva reforma obligatoria para los docentes bonaerenses

De aprobarse, la normativa forzará la incorporación del inciso "z bis" a la ley educativa provincial, lo que obligará a reestructurar las currículas para dictar contenidos obligatorios sobre consentimiento, privacidad y derechos digitales. Además, establece la capacitación obligatoria y continua para todo el personal escolar, que muchas veces se ven tecnológicamente desbordados por los alumnos.

Uno de los puntos, que a priori se presenta como un desafío para el ejecutivo provincial, es la actualización continua de las guías de orientación escolar para incluir protocolos específicos que congelen la vulneración en las plataformas, aseguren el resguardo de la prueba digital y eviten la revictimización del alumno afectado.

“Tenemos que entender que la vida digital no ocurre aparte de la vida real. Tenemos la vital tarea de humanizar lo digital", reclamó Laura Sánchez, quién además exigió políticas públicas concretas con perspectiva de género para este tipo de situaciones.

La difícil tarea de regular el anonimato

La iniciativa impulsada por la legisladora de La Cámpora cuenta con el acompañamiento de diputados y senadores provinciales del oficialismo bonaerense.

Si bien el consenso político en torno al proyecto es sólido, de convertirse en Ley los verdaderos desafíos que tiene por delante la iniciativa son: conseguir recursos para poner en práctica la estructura pedagógica; si el estado bonaerense tiene la capacidad de llegar a tiempo para hacer cumplir la efectividad real de normar en un territorio hostil, veloz, cambiante y muchas veces anónimo como lo es el universo de las redes sociales.

"La Ley Ema nace del dolor, pero se transforma en lucha y en herramientas legislativas concretas, estableciendo que lo virtual y lo presencial no son esferas separadas", remarcó Mayra Mendoza. El objetivo de fondo que persigue esta iniciativa legislativa es que en los colegios se deje de mirar a otro lado o de “confiscar” celulares como única respuesta ante un conflicto infinitamente más complejo como es el bullyng digital en las escuelas.

Una capacitación obligatoria para los docentes bonaerenses

De aprobarse, la normativa forzará la incorporación del inciso "z bis" a la ley educativa provincial, lo que obligará a reestructurar las currículas para dictar contenidos obligatorios sobre consentimiento, privacidad y derechos digitales. Además, establece la capacitación obligatoria y continua para todo el personal escolar, que muchas veces se ven tecnológicamente desbordados por los alumnos.

Uno de los puntos, que a priori se presenta como un desafío para el ejecutivo provincial, es la actualización continua de las guías de orientación escolar para incluir protocolos específicos que congelen la vulneración en las plataformas, aseguren el resguardo de la prueba digital y eviten la revictimización del alumno afectado.

“Tenemos que entender que la vida digital no ocurre aparte de la vida real. Tenemos la vital tarea de humanizar lo digital", reclamó Laura Sánchez, madre de Ema. Quién además exigió políticas públicas concretas con perspectiva de género para este tipo de situaciones.

La difícil tarea de regular el anonimato

La iniciativa impulsada por la legisladora de La Cámpora, Mayra Mendoza, cuenta con el acompañamiento de diputados y senadores provinciales del oficialismo bonaerense.

Si bien el consenso político en torno al proyecto es sólido, de convertirse en Ley, son: conseguir recursos para poner en práctica la estructura pedagógica; si el estado bonaerense tiene la capacidad de llegar a tiempo para hacer cumplir, de manera real, una norma en un territorio hostil, veloz, cambiante y muchas veces anónimo como lo es el universo de las redes sociales.