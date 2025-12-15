Una intendencia peronista ya presentó su lista de candidatos antes del congreso partidario

El 29 de noviembre pasado se llevó a cabo el congreso partidario del peronismo en Mendoza, mediante el cual se definió que el armado de las listas de cara a las elecciones de octubre sería responsabilidad de los 8 congresistas, una medida que benefició a los intendentes de las 4 comunas que gestionan ( Santa Rosa , San Rafael, Maipú y La Paz ) a la hora de la selección de candidatos .

Con este antecedente, la intendenta de Santa Rosa, Florencia Destéfanis , anunció este lunes sus nombres para la lista oficialista en el Concejo Deliberante, denominada "Santa Rosa Gana". Es un conjunto de 5 nombres del riñón de la intendenta liderados por la actual secretaria de Gobierno de la comuna, Magdalena Ascurra .

"En estos 6 años de gestión los santarrosinos logramos obras, gestión y calidad de vida, y con este equipo Santa Rosa gana, vamos a seguir creciendo y avanzando", indicó Destéfanis en un comunicado tras la presentación de la lista.

Destéfanis con Ascurra (derecha de la imagen) y el resto de los candidatos.

Además de Ascurra , el resto de los candidatos por orden son Leonardo Saile (actual concejal a quien se le termina el mandato), Hernán Dubé (edil que había renunciado a su banca junto al esposo de Destéfanis, Diego Foco, y que ahora aspira a reingresar), Soledad Navarro y Cintia González . En tanto, los candidatos suplentes son: Alan Giménez, Natalia Gago y Bruno Marzonetto.

"En 2016, cuando éramos sólo un grupo de jóvenes que soñaban con transformar el lugar que amamos, no nos imaginábamos que, 10 años después, ibamos a ser parte de un proyecto colectivo que nos permitió recuperar el orgullo de ser santarrosinos", escribió Destéfanis en un posteo.

Sin embargo, aún resta que se expidan los nombres de la lista oficial del congreso partidario, los cuales deben oficializarse sí o sí antes del 3 de enero, cuando cierre legalmente el plazo.

Todo parece indicar que en ese congreso (que será este sábado 20 en Maipú) se ratificarán estos nombres y sean los definitivos. De hecho, la intendenta de Santa Rosa es una de las 8 integrantes, en su calidad de vicepresidenta del partido. Su voto será determinante para que prevalezca su armado, salvo que en dicho encuentro se acuerde con otro sector, como el kirchnerismo, y se ofrezcan lugares.

El congreso anterior terminó tenso entre ambos espacios, con la denuncia de "democracia restringida" por parte de Marisa Uceda, quien criticó la metodología de selección de candidatos. De hecho, abandonaron el encuentro tras la votación.

Las elecciones municipales serán el 22 de febrero en Maipú, La Paz, San Rafael, Luján y Rivadavia. En mayo asumirán los ediles que resulten electos.