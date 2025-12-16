La Justicia confirmó otra condena para Lázaro Báez por lavado y abrió el camino para la ejecución de sus bienes

La Cámara federal de Casación ratificó la pena en una derivación de la causa “Ruta del dinero” y rechazó un recurso de su hijo Martín para evitar el remate sus bienes por más de 60 millones de dólares.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación ratificó por mayoría la decisión del Tribunal Oral Número 4 que en octubre del año pasado dispuso la pena de 4 años y medio de prisión sobre el empresario santacruceño, Lázaro Báez, por lavado de activos en el expediente conocido como “El Entrevero”.

“El Entrevero” es un expediente derivado de “Ruta del dinero” donde se investigó la compra de una lujosa estancia de 150 hectáreas en la localidad balnearia de José Ignacio en Uruguay por 14 millones de dólares; todo a través de diversas sociedades y testaferros de Lázaro Báez para buscar ocultar al verdadero propietario.

Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo rechazaron los planteos de las defensas y de la Unidad de Información Financiera, entre ellos, descartaron la falta de jurisdicción de la Argentina pese a que las operaciones se realizaron en territorio uruguayo, al considerar que las maniobras tuvieron impacto en el orden económico y financiero del país.

Por otra parte, los jueces desestimaron la existencia de cosa juzgada y la violación del principio "ne bis in idem", al sostener que los hechos juzgados en este tramo no se superponen de manera idéntica con los analizados en causas anteriores.

La decisión confirma no solo la pena de Lázaro Báez sino también la de Daniel Pérez Gadín de 4 años, Oscar Chueco de 3 años y medio, de Walter Edgardo Carradori de 4 años y medio, de Maximiliano Goff Dávila de 5 años y la de Maximiliano Acosta de 2 años y medio de ejecución condicional, mientras que revirtió la condena de Osvaldo Guthux, por entender que la existencia de “duda razonable” sobre participación en las maniobras.