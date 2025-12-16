Juicio a Bento, la recta final: el exjuez se defiende antes de una sentencia histórica

Comenzó la etapa final de alegatos en el juicio contra Walter Bento y otros 30 acusados. La primera semana de febrero se dictará sentencia. Los argumentos de la defensa y qué pena podría tener si es hallado culpable.

Walter Bento está preso en la cárcel federal de Cacheuta con un futuro incierto. Pero pronto esa realidad cambiará y quien fuera el juez más poderoso de Mendoza tendrá un futuro con más precisiones: en febrero se conocerá la sentencia y se sabrá si es culpable o no de los graves delitos de corrupción de los que está acusado. La cadena de acusaciones está relacionada, pues está sospechado de ser el líder de una banda organizada para pedir coimas a cambio de favores procesales a acusados de delitos federales que dependían de él. Por eso el delito "mayor" es la asociación ilícita, pero están relacionados el cohecho (las coimas) en 11 casos, el enriquecimiento ilícito (el cobro de las coimas), el lavado y autolavado (blanquear el dinero de esas coimas), el abuso de autoridad y otros delitos asociados.

Si es hallado culpable la condena puede ser grande, aunque las juezas no harían una suma aritmética. Incluso en Tribunales Federales se especula con una condena que podría rondar los 15 años de cárcel. Claro, es todo especulativo porque la sentencia no ha llegado. Sí algunos datos relevantes, como la confesión de algunos acusados que confirmaron que pagaron coimas, además de otras pruebas. Antes de que llegue el "día D", Bento tiene las últimas oportunidades de defenderse.

bento infografía 2 Hoy comenzaron los alegatos de la defensa del principal acusado. Son los últimos alegatos de un largo proceso. Los abogados del exjuez apuntarán a desmentir las acusaciones. En la previa, los letrados aseguraban que iban a rebatir los argumentos del Ministerio Público Fiscal con datos objetivos. Gran parte de la defensa de Bento se asentó en dos pilares. El primero, en voz del propio acusado, fue que hubo una supuesta "organización" en su contra para destituirlo. Y que esa organización estaba impulsada por el fiscal Dante Vega. Vale aclarar que todo el proceso de investigación y elevación a juicio estuvo marcado por la intervención de fiscales, jueces y camaristas de todas las instancias institucionales; desde la fiscalía, hasta la Corte Suprema; pasando por la Cámara Federal y Casación.

Los cargos Otro de los ejes de la defensa apunta a que las decisiones que tomó Bento como juez y que están sospechadas de haber sido motorizadas por el pago de coimas, siempre fueron ratificadas por las otras garantías que tiene el sistema, incluido el propio Ministerio Público Fiscal y la Cámara Federal. De la misma manera, apuntan a desvincular al acusado de algunos de los ejes de la matriz de corrupción que, se sospecha, funcionaba allí: Bento desconoce a Diego Aliaga, el despachante de aduana asesinado que, se cree, era uno de los "gestores" de la organización liderada por Bento.

El proceso ha sido complejo. Tras los alegatos, las partes tendrán posibilidad de responder o cuestionarse de manera cruzada. Luego vendrá el momento de las "últimas palabras" y la sentencia, que se espera se conozca la primera semana de febrero, tras la feria judicial.