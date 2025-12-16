El nuevo gesto de Cornejo que empuja la alianza electoral con Allasino en Luján

El gobernador Alfredo Cornejo tuvo un nuevo gesto de acercamiento con el intendente de Luján de Cuyo , Esteban Allasino , en medio de las negociaciones políticas para conformar una alianza electoral de cara a las elecciones municipales de febrero en este departamento del Gran Mendoza. El acuerdo también involucraría a La Libertad Avanza, con el objetivo de que converjan en una misma lista los oficialismos municipal, provincial y nacional.

El próximo 22 de febrero seis departamentos mendocinos tendrán elecciones municipales desdobladas. Se trata de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa que irán a las urnas para elegir concejales.

En los últimos días el radicalismo provincial y La Libertad Avanza han avanzado para replicar en esas seis comunas el exitoso acuerdo electoral que se impuso en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Sin embargo, en Luján de Cuyo las negociaciones han involucrado a un tercer sector, Se trata del PRO espacio político que gobierna el departamento desde 2015 y que actualmente representa el jefe comunal Esteban Allasino.

El objetivo de esas discusiones es conformar un acuerdo electoral que involucre al oficialismo municipal en el departamento en donde el frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza obtuvo el mejor resultado en las elecciones de octubre. La lista de candidatos a diputados nacionales liderada por Luis Petri obtuvo el 60,84% de los votos y aventajó por 42 puntos al peronismo en este municipio, siendo una de los mejores resultados del oficialismo a nivel nacional.

Nuevo gesto para una alianza oficialista en Luján

ALFREDO CORNEJO - ESTEBAN ALLASINO 43534 El intendente de Luján de Cuyo, del PRO, Esteban Allasino, a punto de firmar una alianza con Cambia Mendoza. Marcos García / MDZ

Este martes el gobernador Cornejo y el intendente Allasino participaron de la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo Integrado de Luján, que funciona en la Comisaría 11 del departamento.

Durante el acto, el mandatario provincial ratificó la convocatoria al dirigente del PRO para confluir en un acuerdo electoral de cara a las elecciones municipales. Sin embargo, advirtió que “todavía no tenemos ninguna alianza”.

Cornejo destacó que todavía no está cerrado un acuerdo electoral entre Cambia Mendoza y el oficialismo municipal ya que todavía no han terminado las conversaciones con La Libertad Avanza, para replicar en los seis departamentos el frente que compitió en las legislativas de octubre.

No obstante, el gobernador expresó su deseo de alcanzar un pacto electoral con el intendente. “Lo lógico sería que en el caso de Luján para las elecciones converjamos en una estrategia electoral conjunta y en unión porque estamos trabajando juntos”, resaltó.

“Hemos trabajado juntos con intermitencias pero bastante bien en estos dos años con el intendente en particular. Creo que sería una buena señal para los ciudadanos de Luján porque tenemos un programa similar que en la práctica lo ejecutamos”, indicó.

Asimismo, el mandatario provincial expresó que todavía hay tiempo hasta la semana que viene, por lo que no hay una “definición concreta” sobre un acuerdo electoral.