La reacción de Luis Caputo tras la renuncia de Juan Pazo y la llegada de Andrés Vázquez a ARCA

Luego de un comunicado publicado en la madrugada, Luis Caputo se despidió de Juan Pazo, que abandonó ARCA tras más de un año de gestión, y le dio la bienvenida a su sucesor.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se despidió este martes con un sentido mensaje del ahora exdirector de ARCA, Juan Pazo, quien presentó su renuncia esta madrugada "con el fin de volver al sector privado". El funcionario también le dio la bienvenida a su sucesor, el hasta ayer titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vazquez.

El sentido mensaje de Luis Caputo tras los cambios en ARCA "Juan Pazo, titular de ARCA, ha presentado la renuncia a su cargo con el fin de volver al sector privado. A lo largo de estos dos años de gestión, Juan ha sido una pieza fundamental dentro del equipo económico, agregando valor en cada uno de los puestos en que se ha desempeñado", inició Caputo en un mensaje publicado en X.

En su posteo, el ministro destacó los aportes de Pazo a la gestión libertaria, primero como secretario de Producción y posteriormente como titular del ente recaudador. "Su honestidad, su profesionalismo, y su capacidad de ejecución son extraordinarias. Ojalá pueda convencerlo en un futuro de volver al sector público, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle infinitamente por los servicios prestados. ¡Te vamos a extrañar Juan!", finalizó 'Toto'.

Además, Caputo le abrió las puertas a su reemplazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. "Quiero anunciar que Andrés Vázquez será el nuevo titular de ARCA. Andrés ya es parte hoy del equipo de ARCA, desempeñándose como titular de la DGI, donde está realizando una gran gestión. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa!", manifestó Caputo.

La salida de Juan Pazo Los movimientos en el organismo dependiente del Ministerio de Economía se conocieron esta madrugada a través de un comunicado difundido por la cartera donde se indicó que la salida de Pazo obedece a su intención de regresar al sector privado luego de poco más de un año al frente de ARCA, cargo al que arribó el 11 de diciembre de 2024.