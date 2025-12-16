Luis Caputo sobre el nuevo esquema cambiario: "La desinflación va a continuar"

El ministro de Economía, Luis Caputo salió a defender el cambio en el esquema cambiario de bandas y despejó dudas sobre su impacto en la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio un paso clave la semana pasada para volver a los mercados voluntarios de deuda en dólares.

Tras el anuncio del nuevo esquema cambiario, el ministro de Economía, Luis Caputo salió a defender la medida y sostuvo que no tendrá un impacto en los precios y que "la desinflación va a continuar".

Caputo rechazó las críticas por el momento de decidir la ampliación de las bandas: "Ahora podemos hacerlo justamente porque no lo forzamos antes. Decían ‘nosotros se lo decíamos’; eso es un error grosero", señaló en el streaming La Casa.

"Este gobierno sufrió, producto de la incertidumbre política, es un colapso en la demanda de dinero. Eso en la Argentina termina en el refugio del dólar", agregó.

Cómo es el nuevo esquema cambiario A partir del 1° de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se actualizarán mensualmente siguiendo el último dato de inflación informado por el Indec. Este mecanismo automático reemplaza el esquema anterior y vincula directamente la evolución del tipo de cambio oficial con la variación de precios en la economía.