El Banco Central ajustará las bandas del dólar y anunció un esquema de compra de reservas

El Banco Central de la República Argentina definió una nueva estrategia cambiaria que entrará en vigencia desde el 1° de enero de 2026. La autoridad monetaria implementará un sistema de actualización mensual para las bandas de flotación del dólar y estableció un ambicioso plan de acumulación de reservas.

Santiago Bausili, titular del organismo, lidera esta iniciativa que combina flexibilidad cambiaria con fortalecimiento de las reservas del país. De hecho, se espera que este lunes dé una conferencia de prensa a las 17.

¿Cómo funcionarán las nuevas bandas de flotación del dólar? A partir del 1° de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se actualizarán mensualmente siguiendo el último dato de inflación informado por el Indec. Este mecanismo automático reemplaza el esquema anterior y vincula directamente la evolución del tipo de cambio oficial con la variación de precios en la economía.

¿Cómo es el nuevo esquema de compra de reservas del Banco Central? El BCRA pondrá en marcha un plan para fortalecer las reservas internacionales, vinculado a la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.

La entidad proyecta adquirir USD 10.000 millones durante 2026, en línea con su objetivo de expandir la base monetaria desde el 4,2% del Producto Bruto Interno actual hasta el 4,8% para fin de año. Escenario ampliado: Si la demanda de dinero aumenta un 1% adicional del PBI, las compras podrían escalar hasta USD 17.000 millones. Ambos escenarios están condicionados a que la balanza de pagos genere los flujos necesarios para estas operaciones.