Así cerró el dólar tras la última medida del Gobierno con las bandas de flotación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a partir de enero próximo. La medida se dio a conocer este lunes y el dólar prácticamente no tuvo reacción en la primera rueda cambiaria de la semana.

El dólar oficial cerró hoy en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.

La divisa norteamericana comenzó la semana estable , sin cambios en la cotización de su precio. La semana pasada cerró en $1.465 tras conocerse los resultados de la colocación del bono en dólares y la última licitación del 2025.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El esquema que anunció el Gobierno este lunes se modificará a partir del 1 de enero de 2026 y “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por INDEC”.

El BONAR es la apuesta de Argentina para su deuda.

A cuanto cerró el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.440para la compra y $1.460 para la venta, con unasuba de 1,05% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.442, subió 0,2% y quedó a 76 pesos del techo cambiario ( hoy en $1.518,52).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,19% hasta $1.480,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un alza de 0,6% hasta los $1.520,6.