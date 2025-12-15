Se acercan las vacaciones y el dólar se mueve: a cuánto cotiza este lunes

El dólar oficial actualmente no tiene variaciones y cotiza a $1.465 para la venta. Por su parte, el dólar blue aumentó cinco pesos y actualmente cotiza a $1.450 para la venta.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP tiene un valor que ronda los $1.478 y el contado con liqui $1.513.

El Ministerio de Economía sondea en estas horas una idea original: aplicar los US$1.000 millones obtenidos la semana pasada a través del flamante Bonar , como garantía de una nueva colocación de un Repurchase Agreement (REPO) con bancos internacionales (fundamentalmente norteamericanos).

La intención es una operación fugaz y concretada antes que termine el 2025 o la primera semana del 2026 y conseguir entre 1.000 y 2.000 millones de dólares , para terminar de cerrar la suma de divisas que se deben obtener para pagar el 9 de enero del año próximo los US$4.300 millones por el cupón de los bonares y globales emitidos en agosto de 2020 durante la reestructuración de deuda .

Hasta acá, y en las ultimas operaciones financieras oficiales, el Gobierno logró obtener los 1.000 millones del Bonar , unos 800 millones por las licitaciones de cinco represas patagónicas, unos 300 millones por compras de divisas de cierre del año y otros 500 millones disponibles. Faltarían obtener unos US$2.000 millones para cerrar la cuenta y poder acercarse al monto final del pago del próximo año.

En el Ministerio de Economía se transmite confianza y se espera que esta semana se terminen de desarrollar las alternativas posibles. De no concretarse la operación REPO (por el tiempo de ejecución, más que por problemas de confianza de los potenciales financistas), queda la alternativa siempre vigente de activar el swap pactado con los Estados Unidos y habilitar las líneas aplicadas al Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Una vez explicada la manera en que se conseguirán los US$3.400 millones restantes, para cumplir con el pago del vencimiento de enero, comenzará el debate sobre el próximo cumplimiento de pagos: el del 9 de julio, cuando se deban liquidar otros US$4.200 millones por el segundo vencimiento anual de los bonares y globales. Luego habrá una réplica del 2026 en el 2027.