El precio de los $1.000 CLP antes de las elecciones de este domingo en Chile
El dólar en Chile cerró en su nivel más bajo en más de un año, impulsado por expectativas políticas y del mercado.
En la previa de la segunda vuelta presidencial de Chile, el peso chileno experimentó una notoria estabilidad, fortaleciendo su valor a pesar de las presiones externas. Esto influye directamente en el costo que deben asumir los argentinos para cubrir 1.000 pesos chilenos ($1.000 CLP).
El dólar en Chile cerró su última sesión antes de las elecciones en su menor nivel en más de un año, ubicándose en $910 CLP. Este descenso, provocado principalmente por factores domésticos que superaron la debilidad del cobre y el repunte del dólar global, reflejó la cautela del mercado ante un resultado percibido como promercado.
Costo de la divisa chilena en Argentina
Con el dólar chileno cerrando en $910 CLP y las cotizaciones de venta del dólar argentino de hoy ($1.465 Oficial y $1.445 Blue), los 1.000 CLP tienen el siguiente valor en pesos argentinos:
- Tipo de cambio formal (Oficial): $1.608,61 ARS.
- Tipo de cambio informal (Blue): $1.586,88 ARS.
Se encarece, pero evita el máximo
El costo actual de $1.000 CLP en el mercado blue ($1.586,88 ARS) se mantuvo $27,65 ARS por debajo del máximo que alcanzó antes del sufragio en Argentina, que fue de $1.614,53 ARS el 26 de octubre.
Sin embargo, el fortalecimiento del peso chileno frente al dólar (al pasar de $926,9 CLP a $910,70 CLP) generó un encarecimiento de $38,56 ARS respecto al costo de de la primera vuelta presidencial cuando se necesitaban $1.548 ARS para llegar a $1.000 CLP.
En resumen, la estabilidad del peso chileno, apoyada por la expectativa electoral y el precio del cobre, opera como un contrapeso que logra atenuar, en parte, el impacto de la devaluación local argentina en los costos de referencia.