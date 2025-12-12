El precio de los $1.000 CLP antes de las elecciones de este domingo en Chile

El dólar en Chile cerró en su nivel más bajo en más de un año, impulsado por expectativas políticas y del mercado.

En la previa de la segunda vuelta presidencial de Chile, el peso chileno experimentó una notoria estabilidad, fortaleciendo su valor a pesar de las presiones externas. Esto influye directamente en el costo que deben asumir los argentinos para cubrir 1.000 pesos chilenos ($1.000 CLP).

El dólar en Chile cerró su última sesión antes de las elecciones en su menor nivel en más de un año, ubicándose en $910 CLP. Este descenso, provocado principalmente por factores domésticos que superaron la debilidad del cobre y el repunte del dólar global, reflejó la cautela del mercado ante un resultado percibido como promercado.

Costo de la divisa chilena en Argentina Con el dólar chileno cerrando en $910 CLP y las cotizaciones de venta del dólar argentino de hoy ($1.465 Oficial y $1.445 Blue), los 1.000 CLP tienen el siguiente valor en pesos argentinos:

Tipo de cambio formal (Oficial): $1.608,61 ARS.

$1.608,61 ARS. Tipo de cambio informal (Blue): $1.586,88 ARS. Se encarece, pero evita el máximo El costo actual de $1.000 CLP en el mercado blue ($1.586,88 ARS) se mantuvo $27,65 ARS por debajo del máximo que alcanzó antes del sufragio en Argentina, que fue de $1.614,53 ARS el 26 de octubre.

Sin embargo, el fortalecimiento del peso chileno frente al dólar (al pasar de $926,9 CLP a $910,70 CLP) generó un encarecimiento de $38,56 ARS respecto al costo de de la primera vuelta presidencial cuando se necesitaban $1.548 ARS para llegar a $1.000 CLP.