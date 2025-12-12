Paradores y controles: cómo será el operativo para agilizar el tránsito a Chile en el verano

El Gobierno de Mendoza encabezó una nueva mesa de coordinación para definir el operativo de verano en alta montaña.

El Gobierno de Mendoza encabezó una nueva mesa de coordinación para definir el operativo de verano en alta montaña. La reunión convocó a autoridades nacionales, provinciales y municipales con un objetivo concreto: ordenar el tránsito en la Ruta 7 y mejorar la espera de quienes cruzarán a Chile durante la temporada. Desde la Provincia remarcaron que, “al igual que el año pasado”, se reforzará el trabajo conjunto con Nación.

En el encuentro participaron la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad, la CNRT, Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial, además de representantes de Las Heras, Luján de Cuyo y Emetur. La presencia de todos los organismos permitió actualizar los criterios de control y disponer recursos para un flujo vehicular que, según estiman, será intenso.

Orlando Corvalán, director de Seguridad Vial, confirmó que volverán a implementarse los paradores de Uspallata, Penitentes y Potrerillos. “Los paradores funcionaron muy bien el año pasado”, recordó. Estos espacios brindarán servicios básicos como baños, agua y alimentos, pero también cumplirán un rol estratégico: regular la circulación en momentos de alta demanda. En Horcones se reforzará además la asistencia sanitaria.

La articulación con Nación incluirá controles de documentación, velocidad y alcoholemia. Corvalán subrayó que la coordinación entre Gendarmería y la Policía de Mendoza, junto a los municipios, permitirá “reducir siniestros viales y dar mayor seguridad en la zona”. La implementación del operativo comenzará el 20 de diciembre y se extenderá hasta marzo, con posibilidad de continuar en Semana Santa.

Otro punto clave será la aplicación PASAR, que enviará información en tiempo real sobre demoras, cortes o fenómenos climáticos en la zona de alta montaña. Para Corvalán, “la información oportuna mejora la seguridad y permite planificar mejor el viaje”, una necesidad cada vez más evidente para quienes transitan la Ruta 7 rumbo a Chile.