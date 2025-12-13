Efecto Kast: un dólar más bajo en Chile encarece las compras para el bolsillo argentino

La cercanía de las elecciones presidenciales en Chile no solo mantuvo en vilo a los mercados trasandinos, sino que también tuvo un efecto directo en la economía fronteriza, especialmente para los habitantes de Mendoza que suelen cruzar la cordillera para realizar compras .

La divisa estadounidense cerró su última rueda hábil en Chile en $910 pesos chilenos , un mínimo en más de un año. Sin embargo, la proyección del mercado ante un posible triunfo del candidato de derecha, José Antonio Kast , podría profundizar esta caída, lo que inevitablemente encarecería el país vecino para el bolsillo argentino.

Según especialistas consultados por el medio chileno Emol.com , la expectativa de un gobierno percibido como más promercado reduce la incertidumbre regulatoria y atrae capitales, lo que fortalece al peso chileno y hace caer el precio del dólar (USD/CLP).

La proyección que barajan los analistas para las próximas semanas, si se consolida este escenario electoral, es que el tipo de cambio chileno podría dirigirse hacia el piso de $885 CLP por dólar.

Es precisamente esta fortaleza del peso chileno la que impacta negativamente en el poder de compra de los argentinos.

¿Cuánto más caro sería comprar en Chile?

Para calcular el costo de los productos chilenos, se realiza una conversión que compara la cotización de ambos dólares. Primero, se determina cuántos dólares se obtienen con $1.000 CLP (dividiendo $1.000 por el precio del dólar en Chile), y luego esa cantidad se multiplica por el valor de venta del dólar blue en Argentina, que cerró en $1.445 ARS, siendo el más barato.

Si se toma como referencia el valor de $1.000 CLP, la diferencia es clara:

Costo de $1.000 CLP al cierre actual ($910,70 CLP): $1.586,88 ARS

Costo de $1.000 CLP con la proyección Kast ($885 CLP): $1.632,71 ARS

Conclusión del cálculo:

El triunfo de Kast y la caída del dólar chileno hasta el piso de $885 implicaría que los mendocinos deberían pagar $45,83 ARS adicionales por cada $1.000 CLP en el mercado blue ($1.632,71 ARS - $1.586,88 ARS), haciendo las compras y el turismo más costosos para los viajeros trasandinos.

Datos históricos

Históricamente, las elecciones presidenciales en Chile generan una alta volatilidad en los activos financieros, y el tipo de cambio es uno de los más sensibles a estos vaivenes. Este fenómeno es clave, pues la proyección de calma y caída del dólar chileno está sujeta a que el resultado electoral no represente una sorpresa para los inversionistas.

Según un análisis de la plataforma de inversiones XTB Latam, el mayor shock cambiario se concentra usualmente en el primer día hábil posterior a la elección (D+1). El movimiento más brusco registrado en los últimos 20 años ocurrió en diciembre de 2021, tras la victoria de Gabriel Boric frente al mismo José Antonio Kast. En aquella sesión, el dólar experimentó un histórico salto de $35 pesos chilenos.

No obstante, los especialistas indican que este reacomodo inicial no siempre fija la tendencia a largo plazo. Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, explicó que la variación de 2021 se produjo "desde un punto de partida muy elevado del tipo de cambio, lo que sugiere más bien una normalización parcial de la prima de riesgo acumulada antes de la elección". Ignacio Mieres (XTB) agregó que, si el resultado no cambia el escenario que el mercado tenía en mente, la ventana de mayor volatilidad suele ser el D+1. Después de este primer día, el mercado tiende a digerir la información y a ser más influido por señales de gobernabilidad y fundamentos.