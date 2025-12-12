Advierten por el débil control sobre el volcán más peligroso de Chile: ¿puede afectar a la Argentina?

El monitoreo del Volcán Villarrica, uno de los macizos más activos de la Cordillera de Los Andes y con potencial de afectar a zonas en la Argentina , presenta serias debilidades, según determinó una auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía.

Esta situación -dice el informe - expone a la población chilena ante un eventual desastre natural y genera preocupación en el lado argentino debido a la cercanía del volcán a la frontera y su potencial impacto transfronterizo.

El Volcán Villarrica , uno de los estratovolcanes más emblemáticos y visualmente reconocibles del sur de Chile , se encuentra catalogado en la máxima escala de peligro volcánico. Este macizo, conocido por su forma cónica casi perfecta, ha sido clasificado oficialmente en la Categoría Tipo 1 , ostentando un Ranking de riesgo específico de 1 . Esta clasificación subraya su alta peligrosidad, fundamentada en su historial como uno de los volcanes con el mayor registro de erupciones históricas en Sudamérica.

Entre sus erupciones más relevantes registradas en los últimos años se encuentran las de 1948-1949, 1963-1964, 1971, 1984, y la ocurrida en 2015. Con 2847 m s.n.m. de altitud, el riesgo asociado al Villarrica se ve agravado por su cercanía a importantes centros poblados y asentamientos. Para mitigar esta amenaza, el volcán es objeto de un monitoreo ininterrumpido en tiempo real, utilizando una red de sensores sismológicos, geoquímicos, geodésicos y satelitales. Justamente son esos equipos en los que la Contraloría pone sus críticas.

Si bien el informe de la Contraloría chilena se enfoca específicamente en la falta de monitoreo del Volcán Villarrica, la situación general de los volcanes activos de la cordillera andina es altamente preocupante para la Argentina, independientemente de su ubicación. El impacto de grandes erupciones trasfronterizas, principalmente por la dispersión de cenizas, tiene efectos directos e importantes en zonas alejadas de la frontera.

Ya se registraron antecedentes históricos que demuestran este peligro: en 2011, la erupción del Volcán Puyehue-Cordón Caulle, en Chile, proyectó una columna de ceniza que se extendió miles de kilómetros e impactó severamente en la Patagonia argentina, afectando aeropuertos y el sector turístico de localidades como San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura, a cientos de kilómetros de distancia.

Fallas críticas en el monitoreo

Según indica Emol, el informe de la Contraloría apuntó al Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS), unidad dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), por deficiencias en el monitoreo y en la gestión de riesgos en la zona del Villarrica, frente a la Patagonia.

Entre los puntos más críticos que revelan una "débil gestión en el uso de recursos públicos" se encuentra el hallazgo de 597 equipos de monitoreo que permanecen sin uso en la bodega de OVDAS en Temuco. Varios de estos equipos fueron adquiridos hace más de 12 años e incluyen instrumentos clave para detectar deformaciones en la superficie del volcán, esenciales para la prevención. La Contraloría advirtió que esta inacción implica un "riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias".

Riesgo Urbano y Planes Obsoletos

El documento también expone fallas en la planificación de emergencia que elevan el riesgo para miles de personas:

Edificaciones en riesgo: se identificaron más de 15.000 edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico fuera de los instrumentos de planificación territorial8. Estas construcciones se desarrollaron "sin sujeción a normativa urbanística ni evaluación previa del riesgo geológico".

Planes de Emergencia Desactualizados: el Plan Regional y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del Volcán Villarrica no han sido actualizados, incumpliendo la normativa que exige revisiones cada dos años.

Deficiencias de infraestructura y alerta: se detectaron 491 edificaciones en el sector rural de Chaillupén, en la comuna de Villarrica, sin cobertura de antenas para la transmisión de alertas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Además, se identificó un Punto de Encuentro Transitorio (PET) de evacuación ubicado en una zona de alto riesgo de lavas y lahares.

La Contraloría también constató irregularidades en el contrato de monitoreo, incluyendo la falta de control de turnos y ausencia de validación de remuneraciones de los profesionales técnicos.

¿Qué implica para la Argentina?

El Volcán Villarrica, cuya actividad es monitoreada en la zona andina, representa un peligro transfronterizo debido a la dispersión de cenizas y lahares que podrían afectar a localidades cordilleranas de Neuquén y Río Negro en caso de un evento eruptivo de gran escala. La débil capacidad preventiva y de monitoreo del lado chileno, confirmada por la Contraloría, plantea un escenario de potencial riesgo para la planificación de emergencias binacionales que debe considerar el impacto inmediato en la infraestructura del país vecino.

Como resultado de las fallas encontradas, el organismo fiscalizador iniciará un reparo por un contrato de monitoreo por multas no cobradas y falta de cobro de garantías y ordenó a Sernageomin iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas.