A cuánto cerró el dólar tras la presentación oficial de la reforma laboral

El Gobierno presentó este jueves de forma oficial la reforma laboral que busca modernizar el sistema actual en Argentina. En paralelo, sigue encarando la nueva licitación del Tesoro que podía impactar en la cotización del dólar , pero no fue así. Ambas cotizaciones se quedaron quietas y sin movimientos.

El dólar oficial cerró hoy en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del cierre de ayer.

La divisa se mantuvo estable durante el día , sin haber registrado cambios en su precio y a la espera del resultado de la última licitación que encarará hoy el Gobierno Nacional.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, sin cambios en su cotización.

El dólar oficial se quedó quieto este jueves.

El dólar mayorista se ubicó en $1.439, subió 0,1 y quedó a 77 pesos del techo cambiario (hoy en $1.516,5).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,39% hasta $1.478,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo en 0,33% hasta los $1.508,8.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$41.663 millones.